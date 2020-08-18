İsrail BAE'ye silah yığacak: İsrail 23 milyar dolarlık savunma bütçesine göz dikti

İsrail, 13 Ağustos’ta ilan edilen “normalleşme” sürecini savunma sanayisi için Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) karlı bir pazara dönüştürmek için kullanacak. Abu Dabi’nin Tel-Aviv’le imzaladığı anlaşma sonrasında kapalı kapılar ardındaki işbirliğinin sofistike silah sistemlerine ulaşmasının önündeki engelin kalktığı belirtiliyor. Suudi Arabistan’la birlikte bölgenin en fazla silah ithal eden ülkesi BAE şimdiden İsrail savunma sanayiinin iştahını kabartmış durumda. İsrailli şirketler BAE’nin 23 milyar dolarlık savunma bütçesine göz dikti. Halihazırda bu bütçenin 20 milyar doları ABD’den silah ithaline ayrılmakta. BAE’nin ABD’nin ve İsrail’in sofistike silah teknolojisine erişmesi halinde Libya’dan Yemen’e kullanılmasından ve sivil kayıplara sebep olmasından endişe duyuluyor. ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman’ın, “Anlaşma ileride gerçekleşecek silah satışlarında BAE’nin yararına olacak” açıklaması da bu endişenin ne kadar yerinde olduğunu gösteriyor.

İsrail'e ait drone.

DÜNYA Filistin’e tuzak kuran beşli: BAE ve İsrail'in ihanet anlaşmasına öncülük ediyorlar

OYNAT 00:56 BAE’de ‘Küçük İsrail’: Yahudi topluluğu kuruldu BAE ve İsrail arasında son yıllardaki yakınlaşmanın bir sonucu olarak farklı ülkelerden gelen 3 bine yakın Yahudi “BAE Yahudi Topluluğu”nu kurdu ve Twitter hesabı açtı. Grubun paylaştığı bir videoda BAE yetkilileri ve ordusu için İbranice dualar okunuyor.





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SAVUNMA ŞİRKETLERİ MEMNUN

Haaretz gazetesinin haberine göre İsrail-BAE anlaşmasından memnuniyet duyanlar arasında ilk sırada İsrail savunma şirketleri geldi. Şirket temsilcileri, anlaşmanın, halihazırda kapalı kapılar ardından yürüyen ilişkide, daha yüksek bütçeli anlaşmalar yapmanın önünü açtığını belirtti.

SİHA TEKNOLOJİSİ SATACAK

Anlaşmanın özellikle SİHA/İHA satışlarını gündeme getirmesi bekleniyor. Aeronautics Defense Systems (SİHA/İHA), AnyVision (yüz tanıma) ve NSO Group Technologies (siber casusluk) gibi sofistike teknoloji üreten İsrailli savunma sanayi firmalarının Abu Dabi’yle ilişkilerini derinleştireceği değerlendiriliyor.

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F-35 VE REAPER’LARA ERİŞECEK

BAE yönetiminin, anlaşmayla F-35 savaş uçağı ve Reaper İHA gibi ABD menşeili sofistike hava teknolojisine erişim imkanı da açıldı. Trump yönetimi Temmuz ayında ABD ordusunun envanterinde bulunan MQ-9 Reaper ve RQ-4 Global Hawk gibi insansız hava araçlarının uluslararası satışının yolu açmıştı. Reuters’e konuşan savunma sanayi uzmanları anlaşmayla BAE’nin uzun zamandır istekli olduğu F-35 satın alma ihtimalinin doğduğuna da işaret etti.

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OYNAT 00:24 İsrail'de BAE bayrakları dalgalandırıldı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Mohammed Bin Zayed, 3 gün önce ABD Başkanı Donald Trump'ın aracılığı ile telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve ikili ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi konusunda uzlaşmaya varmıştı. Anlaşma sonrası İsrail'deki Netanya belediyesi, kentin ana caddesinde BAE ve İsrail bayrakları dalgalandırdı.

Öte yandan, 3 gün önce BAE ile İsrail arasında imzalanan anlaşma, Filistinli taraflarca büyük tepkiyle karşılandı. Filistinliler, anlaşmayı Mescid-i Aksa ve Filistin davasına ihanet olarak değerlendirdi. BiP'te paylaş

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LİBYA VE YEMEN’DE KULLANABİLİR

BAE yönetiminin Çin’den satın aldığı SİHA’ları Libya’da terör örgütü Hafter safında sivil hedeflere karşı kullandığı biliniyor. Abu Dabi’nin, ABD ve İsrail SİHA’larını da benzer şekilde Libya, Yemen ve diğer bölgelerde terör örgütlerini desteklemek amacıyla kullanmasından ve yoğun sivil ölümlerine yol açmasından endişe duyuluyor.

OYNAT 00:52 Gazze’de Filistinli siyasetçiler BAE’yi protesto etti Gazze'de bir araya gelen Filistinli siyasetçiler, İsrail'le normalleşme kararı alan Birleşik Arap Emirlikleri'ni protesto etti. Gazze'de bir araya gelen Filistinli siyasetçiler BAE'yi protesto ederek 'İsrail ile normalleşme bir suç', 'Normalleştirmeye hayır' yazılı pankartlar açtı. BiP'te paylaş

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Zayed’e resmi davet mektubu

Muhammed bin Zayed

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’i İsrail’e davet etti. Rivlin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bin Zayed’e Batı Kudüs’ü ziyaret etmesi için davetiye mektubu gönderdiğini belirtti. Mesajında, Arapça olarak hazırlanan davetiye mektubunu da paylaşan Rivlin, “Ülkelerimiz arasındaki anlaşmanın, bizimle bölge halkları arasında güven inşa etmeye ve bu güveni güçlendirmeye, ekonomik faydaya ve bölgenin istikrarına katkı sağlayacağı konusunda umutluyum” ifadelerini kullandı.

DÜNYA İsrail ile BAE koronavirüsle mücadelede iş birliği yapacak

İlhaktan vazgeçmedim

Netanyahu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bölgedeki çözüm sürecinin temel aldığı ‘barış karşılığında toprak’ ilkesinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile imzalanan sözde “normalleşme anlaşmasıyla” ortadan kalktığını belirtti. BAE ile imzalanan anlaşmanın, İsrail’in herhangi bir toprak parçasından çekilmesini istemediğini vurgulayan Netanyahu, şu ifadelere yer verdi: “Barışın topraklardan çekilmeyle (barış karşılığı toprak) tesis edilebileceği inancı artık yok, öldü. Bu inanç, gerçek barış, barış karşılığı barış, güçten doğan barış inancıyla değiştirildi. Artık bunu geçerli kabul ediyoruz.” Netanyahu anlaşmanın kamuoyuna duyurulmasının akabinde yaptığı açıklamada, ilhak planının ertelendiğini ancak planda bir değişiklik olmadığını belirtmişti.

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Abu Dabi’de İran paniği

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran’dan, Tel Aviv ile Abu Dabi arasında varılan normalleşme anlaşmasına gelen üst düzey tehdide varan açıklamalar sonrası panikledi. BAE tepki olarak İran Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı. BAE resmi haber ajansı WAM’a göre, Ruhani’nin BAE’ye “İsrail’e bölgede alan oluşturmama” uyarısında bulunmasına tepki olarak, Abu Dabi’deki İran Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Dışişleri Bakanı Siyasi İşleri Yardımcısı Halife Şahin Halife el-Merar, İranlı Maslahatgüzara protesto notasını verdi. Söz konusu notanın, Ruhani’nin, BAE’nin kararlarıyla ilgili tehditleri nedeniyle verildiği, bu tehditlerin İran Dışişleri Bakanlığı, Devrim Muhafızları ve diğer İranlı yetkililer tarafından da yapıldığı ifade edildi.

OYNAT 00:00 Sudan'da darbenin yolu İsrail'e çıktı Filistin davasının en yalnızlaştığı dönemde Sudan, İsrail ile masaya oturdu. Ömer El-Beşir yönetimini deviren darbeci orgeneral Abdulfettah El-Burhan Uganda'da Netanyahu ile buluştu. Sudan'da sivil yönetimden habersiz gerçekleşen görüşmeyi BAE'nin organize ettiği ortaya çıktı. ABD yönetimi görüşme için Sudan'ın darbecisini tebrik etti.

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Suud üzerinden Dubai’ye uçacak