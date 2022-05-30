MSB: Pençe-Kilit bölgesinde altı terörist etkisiz hale getirildi

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Altı bin TL maaşla çalıştıracak eleman bulamıyorlar

Mobilya sektöründe eskiyi tamiratla yenileme talebi arttı. Döşemeciler gelen talepleri karşılamak için fazla mesai yapmak zorunda kalırken çalışacak usta bulamamaktan şikâyetçi olan mobilya döşemecisi Umut Güzel, "Kaliteli 1. sınıf bir ustanın maaşı 5 ila 6 bin TL arasında. Usta yok ki neyi ne vereceksin" dedi.