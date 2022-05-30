Dünya MSB Pençe-Kilit bölgesinde altı terörist etkisiz hale getirildi
ORTADOĞU

MSB: Pençe-Kilit bölgesinde altı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

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Haber Merkezi DHA
MSB: Pençe-Kilit bölgesinde altı terörist etkisiz hale getirildi
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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Şehitlerimiz, milletimiz ve ülkemizin güvenliği için mücadele, mücadele, mücadele!

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin inlerini başlarına yıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bölgede 6 PKK’lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi.

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