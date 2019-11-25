Dünya MSB Rasulaynda terör örgütü PKK/YPGye ait yeni tüneller tespit edildi
ABD SEÇİMLERİ BARIŞ PINARI HAREKATI

MSB: Rasulayn'da terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni tüneller tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Rasulayn'da terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni tünellerin tespit edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Harekatta tespit edilen tünellerden biri.
Harekatta tespit edilen tünellerden biri.

Barış Pınarı Harekat bölgesinde devam eden arama tarama faaliyetleri sırasında, PKK/YPG terör örgütüne ait yeni tüneller tespit edildi.

AA
PKK/YPG terör örgütüne ait yeni tüneller tespit edildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, askerler tarafından Rasulayn'da devam eden arama tarama faaliyetleri esnasında, terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni tünellerin bulunduğu belirtildi.

AA
PKK/YPG terör örgütüne ait yeni tüneller tespit edildi.

AA
PKK/YPG terör örgütüne ait yeni tüneller tespit edildi.

Rasulayn'da patlayıcı madde ele geçirildi

Rasulayn'da dün de arama-tarama faaliyetlerinde ele geçirilen terör örgütü PKK/YPG'ye ait patlayıcılar kontrollü şekilde imha edilmişti.

Türk Silahlı Kuvvetlerince tespit edilen patlayıcılar şöyle:

  • "2 sarılmış ve infilaklı fitil ile hazırlanmış 1 kilogramlık C3 patlayıcı, bir adet sarılmış ve infilaklı fitil ile hazırlanmış 5 kilogramlık C3 patlayıcı, 122 adet 750 gramlık sanayi tipi claymore anti personel mayını, 4 adet 1,5 kilgoramlık sanayi tipi claymore anti personel mayını, bir adet 2 kilogramlık sanayi tipi claymore anti personel mayını, 6 infilaklı fitil ile hazırlanmış Rus menşeli 10 kilogramlık anti-tank mayını, 19 tapa kısmı infilaklı fitil ile hazırlanmış 122 mm'lik havan mermisi, 10 tapa kısmı infilaklı fitil ile hazırlanmış 82 mm'lik havan mermisi, 20 tapa kısmı infilaklı fitil ile hazırlanmış 62 mm'lik havan mermisi, 300 Hindistan menşeili tahrip kapsülü, bir metal dış kap içerisinde parça tesirli 10 kilogramlık sanayi tipi EYP, 3 temasa duyarlı araçlar için hazırlanmış EYP başlatıcı düzenek, 4 anahtarlı EYP başlatıcı düzenek, EYP hazırlamakta kullanılan koli bandı, elektrik bandı, kablo, jak ve benzeri yardımcı malzeme."
O hırsız yakalandı

O hırsız yakalandı

22 yaşında kansere yenik düşen Kaan'ın hatıralarını çalmıştı.
Ankarada ilk S-400 testi

Ankara'da ilk S-400 testi

​MSB'den Ankara'daki F-16 uçuşları ile ilgili ilk açıklama.
Bu ayıbı el birliğiyle sileceğiz

Bu ayıbı el birliğiyle sileceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına şiddete karşı mesaj.
Satır darbelerine<br> 44 gün dayanabildi

Satır darbelerine
44 gün dayanabildi

​Boşandığı eşi tarafından satırla öldürülen kadının annesinin feryadı yürek dağladı.
Cani yakalandı

Cani yakalandı

​Kendisini ihbar eden genç kızı benzinle yakmıştı.
'Kuzeyin Kralı'

'Kuzeyin Kralı'

​Sörloth, Ünal Karaman'la kendini buldu.

Hastanelik eden saldırılar arttı

Hastanelik eden saldırılar arttı

​Avustralya'da İslamofobi basın ve sosyal medya aracılığı ile körükleniyor.

Terör örgütü yine sivillere saldırdı

Terör örgütü yine sivillere saldırdı

PKK/YPG'nin düzenlediği saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti.
Şah'ın ölümsüz aşkı:<br>Tac Mahal

Şah'ın ölümsüz aşkı:
Tac Mahal

Yapımında Türk mimarlar da bulunuyor.
'Namertsin!'

'Namertsin!'

CHP'li Özkoç'tan Muharrem İnce'ye çok sert sözler.
Adalet Bakanı Gül'den flaş açıklama

Adalet Bakanı Gül'den flaş açıklama

​"Bazı yaşlı ve hamile hükümlülerin evde hapsi üzerinde çalışıyoruz".
İnce'den<br>yeni açıklama

İnce'den
yeni açıklama

"​CHP yönetimi parti içindeki iftiracıyı bulup cezalandırmalı"
Uyardığı kişi gazeteci çıktı

Uyardığı kişi gazeteci çıktı

​Konya Valisi 'oturma' tepkisiyle ilgili açıklama yaptı.
Avrupa insafı!

Avrupa insafı!

Aralarında çocukların da olduğu 276 göçmen çaresizce denizde bekliyor.
Ankara-İstanbul arası kısalıyor

Ankara-İstanbul arası kısalıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan müjdeli haberi verdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.