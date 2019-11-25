MSB: Rasulayn'da terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni tüneller tespit edildi

Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde Mehmetçik EYP temizliğine devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Suriyeli kardeşlerimizin Mehmetçiğin yarattığı huzur ve güven ortamı sayesinde evlerine ve topraklarına geri dönüşünden rahatsız olan terör örgütü PKK/YPG, bombalı araçlarla masum sivillere saldırmaya devam ediyor. Komandolarımız ise mayın/EYP temizliğine devam ediyor' denildi.