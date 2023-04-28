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Dünya

MSB: Tahliye uçağımıza Sudan'da ateş açıldı

Çatışmaların devam ettiği Sudan’da mahsur kalan Türk vatandaşlarını tahliye görevi için Wadi Sayidna'ya giden C-130 tahliye uçağına hafif silahla ateş açıldı. Milli Savunma Bakanlığı, uçağın emniyetle iniş yaptığını duyurdu.

10:42 . 28/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
C-130 tahliye uçağı

C-130 tahliye uçağı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sudan'da mahsur kalan Türk vatandaşlarını tahliye etmek için ülkeye giden C-130 tipi tahliye uçağına hafif silahla ateş açıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada,
"Çatışmaların devam ettiği Sudan’da mahsur kalan vatandaşlarımızı tahliye görevi için Wadi Sayidna’ya giden C-130 tahliye uçağımıza hafif silahla ateş açılmıştır. Uçağımız emniyetle inişini gerçekleştirmiştir. Personelimizde yaralanan olmamakla birlikte uçağımızda da gerekli kontroller yapılmaktadır"
denildi.

#Sudan
#Milli Savunma Bakanlığı
#MSB
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