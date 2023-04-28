MSB: Tahliye uçağımıza Sudan'da ateş açıldı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'dan beri süren çatışmalar nedeniyle Mısır üzerinden Türkiye'ye tahliye edilecek kafile ile görüntülü telefon görüşmesi yaptı. Çavuşoğlu, ''Şu ana kadar bin 383'ü vatandaşımız olmak üzere bin 500 kişi tahliye edildi'' açıklamasında bulundu.