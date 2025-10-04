Münih Havalimanı’nda dron alarmı

Almanya'nın Münih Havalimanı’nda dün akşam bir kez daha dron tespit edilmesinin ardından tüm uçuşlar iptal edildi. Havalimanı polisi tarafından yapılan açıklamada, dron tehdidi nedeniyle havalimanındaki iniş ve kalkış pistlerinin yerel saat ile 21.28’den itibaren kapatıldığı belirtildi. Münih Havalimanı’na inmesi beklenen uçuşların çevre şehirlere yönlendirildiği aktarıldı.