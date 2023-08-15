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Dünya

Müslümanlara boykot ve tehdit

Hindistan’ın Haryana eyaletinde etnik gruplar arasında patlak veren şiddet olaylarının ardından aşırı sağcı Hindu çeteler Müslüman işletmelere ekonomik boykot uygulanması ve Müslümanların yerleşim yerlerinden uzak tutulması çağrısında bulundu.

Dış Haberler
04:00 . 15/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Hindistan.

Hindistan.

Hindistanlı Müslümanlar, ağustos başında olayların başlamasından bu yana eyalette birçok nefret suçuna maruz kalırken, son olarak Haryana’nın Gurugram şehrinde bir cami ateşe verilmiş ve 22 yaşındaki imam Muhammed Saad öldürülmüştü. Şiddet olaylarını sürdüren aşırı sağcı Hindu gruplar, yerel işletmelere, Müslüman çalışanları işte çıkarmaları, aksi halde boykotla karşı karşıya kalacakları yönünde tehdit yayınladı. Aşırı sağcı Hindu grup Bajrang Dal’ın sözcüsü Krishna Gurjar’ın sokaklarda gezerek hoparlörden “Dükkanında herhangi bir Müslümanı çalıştıran mağaza sahiplerinin dükkanlarının dışına boykot afişleri yapıştıracağız ve onları hain ilan edeceğiz” şeklinde çağrı yaptığı bildirildi. Gurjar’ın ayrıca bölgede sadece Hindu seyyar satıcıların iş yapabileceğini, 2 gün geçtikten sonra eğer Müslüman bir seyyar satıcı iş yaparken görülürse “başına geleceklerden kendisinin sorumlu olacağını” duyurdu. Müslüman avukatlar da, Gurjar gibi isimlerin çağrılarını mahkemeye taşırken, bunların “Hindistan’ın bütünlüğünü tehdit ettiğini” ifade ediyor. Hindistan polisi de Müslümanlara karşı suçlara karşı yeterince önlem almamakla suçlanıyor.



#Hindistan
#İslamofobi
#Politika
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