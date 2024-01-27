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Dünya

Müzikle seslerini duyuruyorlar

Uganda’daki dezavantajlı kesimlerden gelen çocuk ve gençlerin sesini duyurmasına yardımcı olan Brass for Africa isimli bando, sosyal etki yaratmak ve üyelerinin yaşam becerilerini geliştirmek için müziği kullanıyor.

Dış Haberler
04:00 - 27/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 06:41 - 27/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Ugandalı gençlerden sokak resitali
Ugandalı gençlerden sokak resitali

Ağırlıklı olarak Uganda’da faaliyet gösteren Brass for Africa isimli bando üyelerini sık sık çeşitli bölgelerde müzik çalarak sokaklarda geçit töreni yaparken görmek mümkün. Bando, çalışmalarını 5 amaçla açıklıyor: toplumun güçlendirilmesi, engellilerin daha görünür olması, iş gücüne hazırlık, müzik potansiyelinin ortaya çıkarılması ve cinsiyet eşitliği. Brass for Africa’nın müfredatı da ilgi çekici dersler, atölye çalışmaları ve çeşitli etkinlikler aracılığıyla katılımcılarında olumlu değişiklikler hedefliyor.

Üç ülkede faaliyette

Uganda, Liberya ve Ruanda’da faaliyetini sürdüren Brass for Africa, nihai vizyonunun çocukları ve gençleri potansiyellerini gerçekleştirecek ve başarılı olacak becerilerle donatmak olduğunu söylüyor.


#Uganda
#genç
#bando
#müzik
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