Müzikle seslerini duyuruyorlar

Areda Survey araştırma şirketi Türkiye genelinde bin 100 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Türk halkı kar yağdığı zaman yüzde 21,4 oranıyla en çok Nilüfer’den “Her Yerde Kar Var” şarkısını dinliyor. Katılımcıların yüzde 63,5’i karlı bir sabaha uyandıklarında ilk yaptıkları şeyin kar yağışını izlemek olduğunu belirtiyor. Aynı zamanda yüzde 66,7’si kar yağışını izlerken kendisini huzurlu hissediyor. Bir yere gitmeleri gerektiğinde de yüzde 75,8’i toplu taşıma araçlarını tercih etmeye özen gösteriyor.