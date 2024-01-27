Müzikle seslerini duyuruyorlar

Ağırlıklı olarak Uganda’da faaliyet gösteren Brass for Africa isimli bando üyelerini sık sık çeşitli bölgelerde müzik çalarak sokaklarda geçit töreni yaparken görmek mümkün. Bando, çalışmalarını 5 amaçla açıklıyor: toplumun güçlendirilmesi, engellilerin daha görünür olması, iş gücüne hazırlık, müzik potansiyelinin ortaya çıkarılması ve cinsiyet eşitliği. Brass for Africa’nın müfredatı da ilgi çekici dersler, atölye çalışmaları ve çeşitli etkinlikler aracılığıyla katılımcılarında olumlu değişiklikler hedefliyor.
Üç ülkede faaliyette
Uganda, Liberya ve Ruanda’da faaliyetini sürdüren Brass for Africa, nihai vizyonunun çocukları ve gençleri potansiyellerini gerçekleştirecek ve başarılı olacak becerilerle donatmak olduğunu söylüyor.