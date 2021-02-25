Dünya Nahçıvan sınırına yapılan Bayrak Anıtına Türkiye ve Azerbaycan bayrakları asıldı
ASYA

Nahçıvan sınırına yapılan Bayrak Anıtı'na Türkiye ve Azerbaycan bayrakları asıldı

Iğdır'ın Aralık ilçesindeki Nahçıvan sınırına yapılan Bayrak Anıtı'nda Türkiye ve Azerbaycan bayrakları dalgalandırıldı.

Haber Merkezi AA
Nahçıvan sınırına bayrak anıtı.
Nahçıvan sınırına bayrak anıtı.

Nahçıvan sınır hattının bulunduğu ilçenin Dilucu bölgesindeki kara yoluna, İlçe Jandarma Komutanlığı ekibince Bayrak Anıtı yapıldı.

Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının da dikildiği anıtın üzerine, "Biz Bir Millet İki Devletiz" yazıldı.

AA
Nahçıvan sınırına Türkiye ve Azerbaycan bayrakları asıldı.

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