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Napoli'de ''Comicon 2025'' etkinliği ziyaretçilerini ağırladı

Napoli'de ''Comicon 2025'' etkinliği ziyaretçilerini ağırladı

16:481/05/2025, Perşembe
AA
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Ziyaretçiler fuara akın etti.
Ziyaretçiler fuara akın etti.

İtalya'nın güneyindeki Napoli kentinde bu yıl 25'incisi düzenlenen Comicon fuarı, Mostra d'Oltremare fuar alanında kapılarını ziyaretçilere açtı.

Çizgi roman, animasyon, oyun ve sinema dünyasını buluşturan etkinlik, dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılarla büyük ilgi gördü. Fuarda, sevdikleri karakterlerin kostümlerine bürünen katılımcılar ilgi odağı oldu. Kimi korku filmlerinden, kimi süper kahraman evreninden ilham alan kostümler, ziyaretçilere görsel bir şölen sundu.


#İtalya
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#Çizgi Roman
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