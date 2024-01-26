Nasır Hastanesi hedefte

Han Yunus'ta bulunan ve Gazze’nin güneyinde hâlâ ağır hastaları tedavi edebilen iki sağlık tesisinden biri olan Nasır Hastanesi ise, İsrail saldırıları nedeniyle kapana kısılmış Filistinliler için hayatta kalabilmek için son adres konumunda. Daha önce Şifa Hastanesi gibi birçok sağlık tesisinde katliam ve işkencelere imza atan terör devletinin şimdi de Nasır Hastanesi’ni hedefe koyması, katliam endişelerini artırıyor. Hastanenin arazisinde 850’si hasta olmak üzere 18 bin kişinin barınmaya çalıştığı kaydediliyor. Hastaneye yapılan saldırılar nedeniyle kimse hastaneye girmeye cesaret edemezken, sağlık görevlilerinin ölen kişilerin çokluğu sebebiyle tesis arazisinde mezar kazdıkları bildirildi.