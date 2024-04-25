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Dünya

NATO bayrağı altında İsveç'ten ilk askeri hamle

Türkiye'nin verdiği son onayın ardından NATO'ya katılan İsveç, ilk askeri hamlesini duyurdu. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin NATO entegrasyonunu bugün tamamladığını ve Letonya'ya asker göndereceklerini açıkladı. Gelecek yıl gönderilecek birlik kapsamında 400 ila 500 personelin yanı sıra paletli zırhlı muharebe aracı CV 90 ve Leopard tanklarının bulunacağı belirtildi.

21:32 - 25/04/2024 Perşembe
AA
İsveç, Letonya'ya asker gönderecek.
İsveç, Letonya'ya asker gönderecek.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı'na (NATO) entegrasyonunu bugün tamamladığını ve gelecek yılın başlarında Letonya'daki NATO taburuna askeri birlik göndereceklerini bildirdi.

Kristersson, yaptığı basın toplantısında, İsveç Genelkurmay Başkanlığı ile NATO'nun ortak bir deklarasyona imza attığını belirterek, İsveç'in 2022'de NATO üyeliği için başlattığı sürecin tamamladığını kaydetti.

Leopard tankları da gönderilecek

İsveç Başbakanı Kristersson, "Gelecek yıl başında hükümet, Letonya'daki Kanada liderliğindeki NATO tugayına asker gönderme kararı almıştır. Askeri birlikte 400 ila 500 personelin yanı sıra paletli zırhlı muharebe aracı CV 90 ve Leopard tankları da bulunacak." ifadelerini kullandı.



#İsveç
#İsveç Başbakanı
#Ulf Kristersson
#NATO
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