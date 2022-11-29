NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı Bükreş’te başladı

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, Romanya’nın başkenti Brüksel’de başladı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açılış konuşmasında, toplantıya ev sahipliği yaptığı için Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis’e teşekkür etti.

Stoltenberg, “Bu çok yerinde ve önemli bir toplantı. Çünkü hepimiz Ukrayna'daki savaşla ilgili birçok zorlukla karşı karşıyayız. Bugün Rusya'nın savaşını, Herson'dan çekilmesi de dahil olmak üzere son kayıplarını ve Ukrayna kuvvetlerinin inanılmaz cesaretini görüşeceğiz. Ayrıca desteğimiz, savaş alanında fark oluşturduğunu ve devam etmesi gerektiğini gösteriyor” ifadelerini kullandı. Stoltenberg, “Rus ordusu önemli yeteneklere ve çok sayıda birliğe sahip, bu kış Ukrayna'yı soğukta ve karanlıkta bırakmaya hazır. Bu yüzden rotamızda kalmalı ve Ukrayna'nın egemen bir ulus olarak galip gelmesine yardım etmeliyiz. NATO çatışmanın bir tarafı değil, ancak Ukrayna'yı mümkün olduğu kadar desteklemeye kararlıyız. NATO topraklarının her bir santimetresini savunmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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“Romanya NATO'ya katıldığından beri sorumlu ve aktif bir müttefik olmuştur”

Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis ise açılış konuşmasında, “NATO'nun Karadeniz kıyılarına yakın doğu kanadındaki varlığını arttırması, son derece yerinde ve zamanında oldu. Bu, müttefiklerin birliği, dayanışması ve stratejik kararlılığına dair güçlü bir mesaj iletiyor. Bu aynı zamanda özgürlük ve barış değerlerinin ittifakın (NATO’nun) kalbinde yer aldığını gösteriyor. Romanya NATO'ya katıldığından beri kendini ittifakın ilkelerine adamış sorumlu ve aktif bir müttefik olmuştur. NATO'nun misyon ve operasyonlarına kararlı bir şekilde katkıda bulunduk. Bölgemizde ve ötesinde güvenlik ve istikrarın sarsılmaz bir destekçisi ve sağlayıcısı olduk” ifadelerini kullandı. Romanya’nın 2008'deki zirveden sonra ikinci kez üst düzey bir NATO toplantısına ev sahipliği yapmaktan gurur duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Iohannis, “Bu, ev sahipliği yaptığımız ilk dışişleri bakanlığı ve Ukrayna'ya karşı savaş başladıktan sonra ittifakın doğu kanadında bir müttefik tarafından düzenlenen ilk NATO toplantısı. Toplantının gündemi, NATO ve ortak güvenliğimiz için mevcut acil ve ilgili konuları oluşturuyor” dedi.

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“İttifakımız ve müttefikler, sağlam bir duruş sergiledi”

Iohannis, “Son 9 aydır Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı, Avrupa ve Avrupa Atlantik güvenliğini derinden etkileyerek Ukrayna halkına büyük acılar çektirdi, ekonomileri etkiledi, dünya çapında gıda ve enerji krizlerine yol açtı. Buna yanıt olarak ittifakımız ve müttefikler, sağlam bir duruş sergiledi. Ayrıca Ukrayna'nın kendini savunmasına yardımcı olmak için caydırıcılığımızı ve savunmamızı daha önce hiç olmadığı kadar pekiştirmek ve ardından dayanıklılıklarını artırmak için en savunmasız ortaklarımızı desteklemek için tarihi kararlar aldık. Bu bağlamda Moldova, Gürcistan ve Bosna Hersek'in de bu bakanlar düzeyindeki oturumlardan birine davet edilmiş olmasını ve bu akşam ilerleyen saatlerde Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın da toplantıya katılacak olmasını önemli buluyorum” ifadelerini kullandı. Moldova’nın ilk kez NATO’nun bakanlar düzeyindeki toplantısına katıldığı belirten Iohannis, “Bunun burada, Bükreş'te yapılmasından dolayı mutluyuz” şeklinde konuştu.

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“Karadeniz, Avrupa Atlantik güvenliği için stratejik bir öneme sahiptir”

Iohannis, “Litvanya'da 2023 yılında düzenlenecek devlet ve hükümet başkanları toplantısına hazırlanırken önümüzdeki dönemde, Madrid'de alınan kararları, özellikle Karadeniz de dahil olmak üzere ittifakın doğu kanadındaki duruşla ilgili kararları bir an önce tam olarak uygulamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu vesileyle, topraklarımıza asker göndermeye karar veren tüm müttefiklere Romanya'nın şükranlarını sunuyorum. Karadeniz, halihazırda yeni Stratejik Konsept'te de yer aldığı üzere Avrupa Atlantik güvenliği için stratejik bir öneme sahiptir. Gelişmeleri yakından takip etmeye devam etmemiz ve bölgede daha da stratejik bir yaklaşım izlememiz gerekiyor” dedi. Romanya’nın NATO’nun “açık kapı” politikasının güçlü bir destekçisi olmaya devam ettiğini söyleyen Iohannis, “Bugün masada davetli olarak yer alan Finlandiya ve İsveç'in kısa süre içinde (NATO’ya) üye olacağından eminiz. Ayrıca, 2008 Bükreş zirvesinde kararlaştırılan Ukrayna ve Gürcistan da dahil olmak üzere NATO'nun kapılarının gelecekte de ortaklarımıza açık kalması gerektiğine inanıyoruz. Toplantının verimli geçmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

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