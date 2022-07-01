Dünya NATO Rusya yakın tehdit Çin rakip
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NATO: Rusya yakın tehdit Çin rakip

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Lider Zirvesi dün sona erdi. Zirvede kabul edilen strateji konsept belgesinde Rusya en büyük tehdit olarak gösterildi.

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Dış Haberler Yeni Şafak
NATO: Rusya yakın tehdit Çin rakip
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İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Lider Zirvesi dün sona erdi. Zirvede kabul edilen strateji konsept belgesinde Rusya en büyük tehdit olarak gösterildi. Avrupa-Atlantik bölgesinde barışın tehlikede olduğu belirtilen belgede, Rusya, doğrudan tehdit olarak nitelendirildi. Moskova için, "Saldırganlık ve ilhak yoluyla doğrudan kontrol alanları oluşturmaya çalışıyor" değerlendirmesine yer verilen belgede Kremlin'in amaçlarına ulaşmak için NATO müttefiklerine ve ortaklarına karşı geleneksel yöntemlerin yanı sıra siber ve hibrit araçlar kullandığı kaydedildi. Öte yandan Çin ilk kez NATO stratejik konsept belgesine girdi. Belgede Çin ve Rusya arasındaki yakınlaşmanın İttifak'ın değerlerini ve çıkarlarını aşındırdırdığı belirtilirken, Pekin'in "Kilit teknolojik ve endüstriyel sektörleri ve tedarik zincirlerini kontrol etmeye çalışarak" mevcut küresel düzenin altını oymaya çalıştığı belirtildi.

Stratejik konsepte, Çin'in ciddi sınamaları beraberinde getirdiğine işaret edilirken, İttifak'ın Asya-Pasifik ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmesi gerektiği de vurgulandı. Bildirgenin yayımlanmasından saatler sonra Çin'den cevap geldi. Pekin'in Brüksel'deki Avrupa Birliği temsilciliği, NATO'yu Çin'in barışçıl kalkınmasını kötülemek için iftira atmakla suçladı. Temsilcilik Çin'in savunma politikasının doğal olarak savunmada olduğunun altını çizdi. Belgede ayrıca İran ve Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programlarını geliştirmeye devam ettiği, Suriye'deki Esed rejiminin, Kuzey Kore ve Rusya'nın devlet dışı aktörlerin yanı sıra kimyasal silah kullandığına da değinildi.

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