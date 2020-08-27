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Dünya Trumptan NBA maçlarının boykot nedeniyle ertelenmesine ilginç yorum NBA siyasi bir örgüt haline geldi
AMERİKA

NBA'de maçlar neden ertelendi: Trump'tan ilginç açıklama

Trump'tan NBA maçlarının boykot nedeniyle ertelenmesine ilginç yorum: NBA siyasi bir örgüt haline geldi

ABD polisi geçtiğimiz günlerde siyahi vatandaş Jacob Blake'e, ailesinin gözü önünde arkasından sekiz el ateş etmiş, Blake'in felçli kaldığı öğrenilmişti. 'İkinci George Floyd olayı' olarak nitelendirilen bu olay, ülkede ayaklanmaya neden olmuştu. Henüz durulan 'Black Lives Matter (Siyahilerin Hayatı Önemlidir)' eylemleri tekrar alevlenmişti. Yaşanan olaylar üzerine dün bazı NBA oyuncuları boykot kararı alarak maça çıkmadı ve maçlar ertelendi. Olaya ilişkin açıklamada bulunan ABD Başkanı Trump NBA'in siyasi bir örgüt haline geldiğini iddia etti. Trump açıklamasında, "Bence insanlar NBA'den bir nebze bıktı. Ne yazık ki NBA, siyasi bir örgüt haline geldi. Bu, iyi bir şey değil, ülkemiz ve sporumuz için iyi değil" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, Louisiana eyaletini vurmaya başlayan Laura Kasırgası'yla ilgili bilgi almak için ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de yer aldığı bir heyetle başkent Washington DC'deki Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı (FEMA) merkezini ziyaret ederek burada brifing aldı.

NBA'de tarihi boykot: Maçlar ertelendi
SPOR
NBA'de tarihi boykot: Maçlar ertelendi

NBA oyuncuları polisin Jacob Blake'e uyguladığı şiddeti boykot etti

  • Burada yaptığı açıklamalarda Donald Trump, Wisconsin eyaletinde polisin siyahi Jacob Blake'i arkadan vurarak ağır yaralamasının ardından, NBA'deki bazı sporcuların maça çıkmama kararı alması nedeniyle maçların ertelenmesine ilişkin de değerlendirmede bulundu.

ABD yine karıştı: Wisconsin'de binalar ateşe verildi, ulusal muhafızlar görevde
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"NBA siyasi bir örgüt haline geldi"

NBA'in boykot kararıhakkında fazla bir şey bilmediğine ancak son günlerde maçların reytinglerinin düştüğüne işaret eden Trump, "Bence insanlar NBA'den bir nebze bıktı. Ne yazık ki NBA, siyasi bir örgüt haline geldi. Bu, iyi bir şey değil, ülkemiz ve sporumuz için iyi değil" dedi.

ABD'de polisin sırtından vurarak felç bıraktığı Jacob Blake için halk sokaklara döküldü
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ABD'de polisin sırtından vurarak felç bıraktığı Jacob Blake için halk sokaklara döküldü
ABD'nin Wisconsin eyaletinde polis tarafından vurulan siyahi Jacob Blake' nin felç kaldığı öğrenildi. Polis şiddeti üzerine sokağa dökülen halk George Floyd'dan sonra bu kez de Blake için protestolara başladı.

Wisconsin'e federal güvenlik güçleri ve Ulusal Muhafızların gönderilmesinin ardından Kenosha kentindeki protestoların sakinleştiğine dikkati çeken Trump, gösterilerin devam ettiği Oregon'un Portland kentine de federal yardımın kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.

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