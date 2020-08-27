Trump'tan NBA maçlarının boykot nedeniyle ertelenmesine ilginç yorum: NBA siyasi bir örgüt haline geldi

ABD Başkanı Donald Trump, Louisiana eyaletini vurmaya başlayan Laura Kasırgası'yla ilgili bilgi almak için ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de yer aldığı bir heyetle başkent Washington DC'deki Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı (FEMA) merkezini ziyaret ederek burada brifing aldı.
NBA oyuncuları polisin Jacob Blake'e uyguladığı şiddeti boykot etti
- Burada yaptığı açıklamalarda Donald Trump, Wisconsin eyaletinde polisin siyahi Jacob Blake'i arkadan vurarak ağır yaralamasının ardından, NBA'deki bazı sporcuların maça çıkmama kararı alması nedeniyle maçların ertelenmesine ilişkin de değerlendirmede bulundu.
"NBA siyasi bir örgüt haline geldi"
NBA'in boykot kararıhakkında fazla bir şey bilmediğine ancak son günlerde maçların reytinglerinin düştüğüne işaret eden Trump, "Bence insanlar NBA'den bir nebze bıktı. Ne yazık ki NBA, siyasi bir örgüt haline geldi. Bu, iyi bir şey değil, ülkemiz ve sporumuz için iyi değil" dedi.
Wisconsin'e federal güvenlik güçleri ve Ulusal Muhafızların gönderilmesinin ardından Kenosha kentindeki protestoların sakinleştiğine dikkati çeken Trump, gösterilerin devam ettiği Oregon'un Portland kentine de federal yardımın kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.