ABD'de polis şiddeti: Jacob Blake felçli kaldı ABD polisinin insanlık dışı saldırısına maruz kalan siyahi Jacob Blake felçli kaldı: Arkasından 8 kez ateş etmişlerdi Amerikan polisinin siyahi vatandaşlara uyguladığı insanlık dışı saldırıların ardı arkası kesilmiyor. Ülkede henüz George Floyd protestoları etkisini sürdürürken yeni bir skandala daha imza atıldı. Oğlunun doğum günü için hazırlık yapan Jacob Blake'e polis tarafından arkadan 8 kez ateş edildi. Blake'in arabasının yanında gerçekleşen olay sırasında 3 çocuğu da arka koltukta oturuyordu, saldırıya tanık olan çocuklar çığlıklarına mani olamadı. Dehşet veren olay sonrasında "Black Lives Matter (Siyahilerin Hayatı Önemlidir)" sloganıyla başlayan protestolar tekrar alevlendi ve halk sokaklara döküldü.

Haber Merkezi 25 Ağustos 2020, 18:24 Son Güncelleme: 25 Ağustos 2020, 18:50 AA