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Dünya ABD polisinin insanlık dışı saldırısına maruz kalan siyahi Jacob Blake felçli kaldı Arkasından 8 kez ateş etmişlerdi
AMERİKA

ABD'de polis şiddeti: Jacob Blake felçli kaldı

ABD polisinin insanlık dışı saldırısına maruz kalan siyahi Jacob Blake felçli kaldı: Arkasından 8 kez ateş etmişlerdi

Amerikan polisinin siyahi vatandaşlara uyguladığı insanlık dışı saldırıların ardı arkası kesilmiyor. Ülkede henüz George Floyd protestoları etkisini sürdürürken yeni bir skandala daha imza atıldı. Oğlunun doğum günü için hazırlık yapan Jacob Blake'e polis tarafından arkadan 8 kez ateş edildi. Blake'in arabasının yanında gerçekleşen olay sırasında 3 çocuğu da arka koltukta oturuyordu, saldırıya tanık olan çocuklar çığlıklarına mani olamadı. Dehşet veren olay sonrasında "Black Lives Matter (Siyahilerin Hayatı Önemlidir)" sloganıyla başlayan protestolar tekrar alevlendi ve halk sokaklara döküldü.

Haber Merkezi AA
Jacob Blake
Jacob Blake

ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisin arkadan vurarak ağır yaraladığı siyahi Jacob Blake'in belden aşağısının felçli kaldığı bildirildi.

Vücudunda 8 kurşunun yarası var

  • Amerikan medyasına konuşan Blake'in babası, oğlunun vücudunda sekiz kurşun yarası olduğunu ve belden aşağısının felçli kaldığını söyledi.

Oğlunun doğum günü için hazırlık yapıyordu

  • Blake'in babası, pazar günü öğleden sonra polis tarafından ağır yaralanan oğluyla aynı gün sabah saatlerinde telefonda görüştüğünü belirterek, Blake'in, oğlunun 8'inci doğum günü için hazırlık yaptığını dile getirdi.

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Blake'in babası oğlunun vurulduğu anları sosyal medyadan izledi

Akşam saatlerinde oğlunun polis tarafındansekiz defa vurulduğunu öğrendiğini aktaran babası, 18 dakika sonra ise olayın kayda alındığı sosyal medyada yer alan videoyu izlediğini kaydetti.

Üç çocuk olay sırasında arka koltuktalardı

  • Blake'in eşi Laquisha Booker ise polisin ateş açtığında üç çocuğunun da aracın arka koltuğunda olduğunu ve bu sırada çocukların çığlık attığını ifade etti.

ABD'de ikinci George Floyd vakası: Aracına yönelen siyahi adama polisten 7 kurşun
OYNAT 00:53
ABD'de ikinci George Floyd vakası: Aracına yönelen siyahi adama polisten 7 kurşun
ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisin bir siyahiye karşı orantısız güç kullandığı görüntülendi. Görüntülerde polisin siyahi adama 7 el ateş ettiği duyuluyor. Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından sokaklara dökülen yüzlerce gösterici polis şiddetini protesto ederken, kent meydanında ve Kenosha polis merkezinin etrafında toplanan göstericiler uzun süre eylemlerine devam etti. Olayların ardından Kenosha'da gece sokağa çıkma yasağının ilan edildiği bildirildi.

Protestolar, sokağa çıkma yasağına rağmen durmadı

Polisin Blake'i arkadan vurması sonrası Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde başlayanpolis şiddeti karşıtı protestolar, sokağa çıkma yasağına rağmen gece boyunca devam etmişti.

Gün boyu süren protestolar, saat 20.00'den itibaren uygulanacağı açıklanan sokağa çıkma yasağına rağmen devam etmişti. Kenosha mahkeme binasının önünde toplanan protestocular, binaya girmeye çalışınca polisin müdahalesiyle karşılaşmıştı.

"Adalet yoksa barış da yok"

  • Polisin göz yaşartıcı gaz bombası attığı göstericiler kentin sokaklarına yayılarak gece boyunca yüzlerce arabanın camlarını kırarak bazı binaları ateşe vermişti. Mahkeme binası dışında polisin müdahale etmediği yüzlerce gösterici, ''Adalet yoksa barış da yok'' sloganları ile bazı araba galerilerinin otoparkında bulunan lüks araçları tahrip ederken, belediyeye ait bazı araçlarla bir hapishaneyi ateşe vermişti.
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