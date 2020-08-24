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Dünya ABDde ikinci George Floyd olayı Polis arkası dönük siyahi vatandaşa 7 el ateş etti
AMERİKA

ABD'de ikinci George Floyd olayı: Polis siyahi Jacob Blake'i arkadan vurdu

ABD'de ikinci George Floyd olayı: Polis arkası dönük siyahi vatandaşa 7 el ateş etti

ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisin bir siyahiyi arkadan vurarak ağır yaralaması bölgede tepkilere neden oldu. Polisin 7 el ateş ettiği kişinin kaç kurşun yediği açıklanmazken, durumunun ağır olduğu bildirildi. Olayın ardından kent meydanında toplanan yüzlerce kişi polis şiddetini protesto etti.

Haber Merkezi AA
ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisin bir siyahiyi arkadan vurması tepkilere neden oldu.
ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisin bir siyahiyi arkadan vurması tepkilere neden oldu.

ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisin bir siyahiyi arkadan vurarak ağır yaralaması bölgede tepkilere neden oldu.

Yerel medyada yer alan haberlere göre söz konusu olay, Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde pazar günü öğleden sonra meydana geldi.

Polisin açıklamasına göre "aile içi bir olay" gerekçesiyle gelen ihbar üzerine yerel polis, ihbarda belirtilen yere gitti ve olay burada yaşandı.

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7 EL ATEŞ EDİLDİ

Sosyal medyada yer alan bir videoda, yerel medyada adının Jacob Blake olduğu bildirilen kişi ile polisler arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktığı, şüphelinin arkasını dönerek polislerden uzaklaştığı ve orada bulunan araca girmeye çalıştığı görülüyor.

Bu sırada polisin siyahiyi arkasından vurması da aynı video görüntülerine yansıdı. Videoda 7 el ateş edildiği duyulurken, yaralıya kaç kurşunun isabet ettiği açıklanmadı.

Jacob Blake'in durumunun ağır olduğu belirtildi.

TARTIŞAN İKİ KADINI AYIRIYORDU

Amerikan medyasına konuşan görgü tanıkları ise yaralanan kişinin tartışan iki kadını ayırmaya çalıştığını ve polislerin bu esnada geldiğini iddia etti.

  • Konuyla ilgili basın toplantısında polis yetkilileri, olayın hemen ardından ambulans çağırdıklarını, yaralının en yakın hastaneye götürüldüğünü ve şu anda durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Polis kurşunuyla ağır yaralanan Jacob Blake.

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YÜZLERCE KİŞİ SOKAĞA İNDİ

Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından sokaklara dökülen yüzlerce gösterici polis şiddetini protesto ederken, kent meydanında ve Kenosha polis merkezinin etrafında toplanan göstericiler uzun süre eylemlerine devam etti.

Olayların ardından Kenosha'da gece sokağa çıkma yasağının ilan edildiği bildirildi.

Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından yüzlerce kişi sokaklara döküldü.

Mayıs ayında Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucunda siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde 1 aydan uzun süren şiddet içerikli gösteriler yaşanmıştı.

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ABD'de polis şiddeti son bulmuyor. Polisin Pazar günü gece saatlerinde bir mahalleye giderek gözaltına almak istediği kişiyle arasında çatışma çıktığı, çatışmada polisin açtığı ateş sonucu 1 çocuğun öldüğü iddiaları ABD'de ortalığı karıştırdı. Chicago kentinde vatandaşlar lüks mağazaları yağmaladı. Polis, 100'den fazla kişiyi gözaltına aldı. Chicago Polis Departmanı Sözcüsü David Brown 13 memurun yaralandığını dile getirdi.


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