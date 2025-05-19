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Nekbe dramı sayfalara sığmadı

Nekbe dramı sayfalara sığmadı

Nazife Bardak
04:0019/05/2025, Pazartesi
G: 19/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Broşürler etkinlik kapsamında çevrede bulunan vatandaşlara, esnafa ve turistlere dağıtıldı.
Broşürler etkinlik kapsamında çevrede bulunan vatandaşlara, esnafa ve turistlere dağıtıldı.

Yeryüzü Çocukları Derneği, İsrail’in 1948’de Filistin’i işgaliyle başlayan Büyük Felaket’in (Nekbe) 77. yıl dönümünde tarihin en büyük adaletsizliklerinden birini unutturmamak adına farkındalık etkinliği düzenledi. 1948’den itibaren boşaltılan Filistin köyleri Eminönü Meydanı’nda 5 metreden oluşan kâğıda tek tek listelendi. YEÇED yetkilileri 5 metre kağıdın bütün köyleri yazmaya yetmediğini bildirirken, Filistin’de gerçekleşen soykırımın devam ettiğine dikkat çekti. Etkinlikte 15 Mayıs 1948 tarihinde başlayan ve Filistin halkının kitlesel olarak evlerinden zorla sürgün edilmesiyle tanımlanan Nekbe’nin sadece geçmişin bir parçası değil; bugün de devam eden bir adaletsizlik olduğu vurgulandı. İsrail’in 1948’den bu yana Filistin topraklarını yıllara bağlı olarak nasıl ilhak ettiğini gösteren haritalar da meydanda sergilendi. Haritalar meydandaki kalabalık tarafından ilgiyle karşılandı. Nekbe’nin sadece bir tarihsel olay değil, bugün de devam eden sistematik bir işgal olduğu çarpıcı biçimde gözler önüne serildi. Köylerinden çıkarılarak mülteci kamplarına mahkûm edilen binlerce Filistinlinin hikayesini nesiller boyu aktarmayı hedefleyen YEÇED tarafından düzenlenen ve üzerinde Nekbe hakkında bilgilendirici afiş ve QR kodun bulunduğu broşürler etkinlik kapsamında çevrede bulunan vatandaşlara, esnafa ve turistlere dağıtıldı.


#Yeryüzü Çocukları Derneği
#Filistin
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#İsrail
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