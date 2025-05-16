Filistinlilerin büyük felaketi : 'Nekbe'

Beş Arap ülkesinin İsrail devletinin kurulmasına karşı çıkması 1948 Arap-İsrail savaşının başlamasına neden oldu. İsrail Savunma Kuvvetleri; Mısır, Suriye, Ürdün, Lübnan ve Irak kuvvetlerine karşı başarı kazanmıştır. Bunun yanında Filistin coğrafyasında Araplara devlet kurmaları için bırakılan toprakların da yarısını işgal etmiştir.

Savaşın ardından İsrail, savaş sırasında topraklarını terk ederek kaçmak zorunda kalan Filistinli mültecilerin geri dönüşüne izin vermedi.