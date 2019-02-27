Dünya Nepalde helikopter düştü
AFRİKA

Son Dakika: ​Nepal'de helikopter düştü

Nepal'de helikopter düştü

Nepal’de turizm bakanını taşıyan helikopterin düştüğü belirtildi.

Haber Merkezi IHA
Turizm Bakanı Adhikari ve beraberindeki heyetin Pathibhara tapınağına ve inşaat halindeki bir havaalanına gitmek üzere yola çıktığı belirtildi.
Turizm Bakanı Adhikari ve beraberindeki heyetin Pathibhara tapınağına ve inşaat halindeki bir havaalanına gitmek üzere yola çıktığı belirtildi.

Nepal’de Kültür, Turizm ve Sivil Havacılık Bakanı Rabindra Adhikari’nin da aralarında bulunduğu toplam 6 kişiyi taşıyan helikopter düştü.

  • Nepal’in Taplejung bölgesinde içinde 6 kişinin bulunduğu bir helikopterin ülkenin dağlık bölgesinde kaybolduğu ardından düştüğü belirtildi. Nepal İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, helikopterde Kültür, Turizm ve Sivil Havacılık Bakanı Rabindra Adhikari, Turizmci Ang Chhiring Sherpa ve Başbakanlık yetkilisi Yubaraj Dahal’ın da bulunduğu belirtildi.

Görgü tanıkları, patlama sesi duyduklarını ardından gökyüzünü duman kapladığını ve yangın çıktığını belirtti.

Öte yandan, Başbakan K.P. Sharma Oli ve Bakanlar Kurulu olayla ilgili acil durum toplantısı düzenliyor.
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