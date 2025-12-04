Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Netanyahu Askeri Sekreteri Gofman'ın MOSSAD Başkanı olarak atadı

Netanyahu Askeri Sekreteri Gofman'ın MOSSAD Başkanı olarak atadı

15:094/12/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Roman Gofman - Binyamin Netanyahu
Roman Gofman - Binyamin Netanyahu

Terör devleti İsrail'in Başbakanı katil Binyamin Netanyahu, Askeri Sekreteri Tümgeneral Roman Gofman'ı İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD Başkanı David Barnea'nın yerine atadı.

Terör devleti İsrail'in dış istihbarat servisi
MOSSAD
'ın yeni başkanı belli oldu.

Başbakan katil Binyamin Netanyahu, beş yıllık görev süresini gelecek yıl haziran ayında tamamlayacak olan MOSSAD Başkanı David Barnea'nın yerine Askeri Sekreteri Tümgeneral
Roman Gofman
'ı atadı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada
, "Gofman son derece seçkin bir subaydır. Savaşın ortasında başbakanın askeri sekreteri olarak atanması, onun olağanüstü profesyonel yeteneklere sahip olduğunu kanıtladı. Göreve hızlı girişinden, savaşın 7 cephesindeki kayda değer katılımına kadar her şeyle"
ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Gofman'ın
"tüm istihbarat ve güvenlik ajanslarıyla, özellikle de MOSSAD ile sürekli koordinasyonu sürdürdüğü" belirtilerek, "Başbakan, Tümgeneral Gofman'ın MOSSAD başkanı olarak görev yapacak en nitelikli ve uygun aday olduğuna inanıyor ve ona bu önemli görevde büyük başarılar diliyor"
denildi.

Atamanın, Kıdemli Atamalar Danışma Komitesi'nin incelemesine sunulacağı belirtildi.




#Netanyahu
#İsrail
#Mossad
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 bin sosyal konut kiraya verilebilecek mi? TOKİ'den çıkan evi kiralamak yasak mı?