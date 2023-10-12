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Dünya

Netanyahu yalancı bir çete lideri

İsrail merkezli Haaretz gazetesi, işgalci gücün Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun bir çete lideri olduğunu yazdı.

Dış Haberler
04:00 . 12/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Binyamin Netanyahu.

Binyamin Netanyahu.

Gazetenin kıdemli yazarı Zvi Bar’el tarafından “Netanyahu, görevini sürdürme imkanı olmayan bir çete lideri” başlıklı yazısında, İsrail Başbakanı’nın suç sabıkasını ortaya koydu. Yazıda, “İsrail şu anda yozlaşmış bir lider tarafından yönetiliyor. O, kısa bir zaman önce tüm çabasını bir yargı darbesi gerçekleştirmek için harcayan sabıkalı bir kişi. Batılı hükümetleri kendisine karşı kışkırttı ve ABD yönetimiyle ilişkileri baltaladı. Orduyu, Shin Bet güvenlik servisini ve halkın çoğunluğunu halk düşmanı olarak damgaladı. Ve şimdi ülkeyi, bırakın sonucunu, kimsenin kesin hedeflerini bile bilmediği bir savaşa sürüklüyor” ifadeleri kullanıldı. Yazıda Netanyahu için “Sabıkalı yalancı” da denildi.



#Binyamin Netanyahu
#İsrail
#Filistin
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