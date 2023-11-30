Netanyahu'dan acımasız emir: Evlerini yıkın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmasında Gazze'de soykırım yapan Netanyahu için, "Adını şimdiden tarihe gazze kasabı olarak yazdırmıştır." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Gazzeli kardeşlerimiz 7 Ekim'den beri insanlık tarihinin en kalleş, en menfur saldırılarına maruz kaldılar. Analarının öpüp koklamaya kıyamadığı sabiler hunharca katledildi. Babalara gözü gibi sakındıkları evlatlarının parçalarını toplattılar. 2,3 milyon insana adeta soykırım uyguladılar. İnsanlık tarihine kara birer leke olarak geçen her türlü zulmü yaptılar." diye konuştu.