Netanyahu’ya ‘askeri’ tehdit

Askeri yetkililerin siyasete pek müdahil olmadığı İsrail’de yedek subayların hükümetin yargı reformlarına sert tepkisi ülkede şok etkisi yarattı. Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki aşırı sağcı hükümetin yargının yetkilerini kısıtlayan yasal düzenlemesine karşı halkın gösterileri haftalardır sürerken, yedek subaylardan gelen tepkiler ülkede büyük tartışma yarattı. İsrail Hava Kuvvetleri’nin yanı sıra özel kuvvetler ve istihbaratta görevli yüzlerce yedek subay, Yüksek Mahkeme’nin zayıflatılması halinde birliklerindeki görevlerini sürdürmeyeceklerini açıkladı. Başbakan Netanyahu, askerlerin tepkisine cevaben Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İsrail ordusunu siyasi söylemlerden uzak tutmak gerekiyor” ifadelerini kullandı. Netanyahu’nun “askerlik görevinin kırmızı çizgi” olduğu yönündeki uyarısına rağmen güvenlik birimlerinin tepkileri devam ediyor.

GENELKURMAY ETKİSİZ KALDI

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), ülke genelindeki “Diktatörlük Karşıtı Gün” protestoları çerçevesinde yedek subayların, Hayfa Limanı’na yanaşmaya çalışan bir konteyner gemisini engellediğini belirtti. Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi’nin, yedek subayları sakinleştirme çabaları ise sonuç vermedi. İsrailli yedek subayların, aşırı sağcı hükümetin yargı düzenlemelerine karşı tepkileri günlük olarak tekrarlanmaya başladı. İsrail Hava Kuvvetlerindeki bir grup subay da 7 Mart Salı günü Genelkurmay Başkanı Halevi ile toplantılarında, hükümetin yargı düzenlemeleriyle ilgili tasarılarının onaylanması halinde çok sayıda

arkadaşıyla görevi bırakacakları uyarısında bulundu.

Filistinli tutuklulardan açlık grevi

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular, hapishane yönetimine karşı uyguladıkları protestolarını 26. gününde de sürdürürken, mahkumların Ramazan ayında açlık grevine gideceği açıklandı. Filistinli tutuklular önceki gün Cuma namazının kılınmasının ardından protestolar kapsamında eş Şabas üniformasıyla cezaevi avlusunda oturma eylemi düzenledi. WAFA haber ajansına göre, Mahkum ve Eski Mahkum İşleri Komisyonu, mahkumların protestolarının devam ettiğini doğrulayarak, tutukluların Ramazan ayının ilk günü açlık grevine başlayacaklarını kaydetti. Açıklamada, hapishane yönetiminin,

‘Ben Gvir’ prosedürlerini uygulamaya başladığı ve mahkumların infazına ilişkin ırkçı yasa tasarılarının onaylandığını duyurmasının ardından Filistinli tutukluların 14 Şubat’tan bu yana protesto eylemlerini sürdüğü ifade edildi.











