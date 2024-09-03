Netflix'in Türk düşmanı dizisine Yunan basını da sahip çıktı

Gündem, Netflix'te 20 Eylül'de yayımlayacağı duyurulan "'Famagusta" dizisi rezaletiyle çalkalanıyor.

Güney Kıbrıs yapımı dizide, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı, tarihi gerçekler çarpıtılarak yer alıyor.

Kara propaganda dizisinde, Barış Harekatı öncesi Kıbrıs'taki Rum çetelerinin Türklere yönelik toplu katliamlarından bahsedilmiyor.

Gazimağusa'nın Rumca adının verildiği dizide, Türk askerinin sivil hassasiyeti de görmezden geliniyor.

"Türk askeri barışın güvencesi"

Diziyi yayımlama kararına Türkiye'den ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden birçok kullanıcı tepki gösterdi. Kıbrıs Türkleri "Türk askeri barışın güvencesidir, bizi katliamdan, işgalden kurtardı" dedi. Birçok kullanıcı platforma aboneliklerini iptal edeceklerini açıkladı.

Senaryoyu sanki Makaryos yazmış

Eylül 2024’te yayına girecek Famagusta (Mağusa) dizisinde 1974 yılı olayları sırasında bebeği ile kaçmaya çalışan bir annenin hikayesi konu ediliyor. 1974’ün çalkantılı günlerinin sahnelendiği dizide Gazimağusa’da yaşanan olaylar sözde tasvir ediliyor. Kıbrıs Türk toplumuna karşı işlenen zulümler dizide ya yansıtılmıyor ya da küçümseniyor.

Netflix’te yayınlanan ikinci Kıbrıs yapımı olan Famagusta dizisinde Rum tarafı mağdur gösterilerek tarihi anlatı manipüle ediliyor. Dizide Türk askerinin Barış Harekatı’nda sivillere ateş açtığı yönünde gerçek dışı sahneler yer alıyor. Kıbrıs Barış Harekatı’na giden sürecin eksik ve yanlı şekilde aktarıldığı Famagusta dizisi, Türkiye’yi işgalci ve zalim bir güç olarak göstermeye çalışıyor.

Dizide, Yunanistan’ın Kıbrıs’ta yürüttüğü saldırılar ve Türkiye’nin bu zulme karşı verdiği haklı cevap göz ardı ediliyor.

Kanlı Noel yok, Yunan İşgali yok, EOKA terörü yok

Milletlerarası düzeyde yanlış bir Türkiye algısının oluşmasına yol açabilecek şekilde kurgulanan dizide 1955-1959 yılları arasında EOKA tarafından Kıbrıslı Türklere yönelik yürütülen terör kampanyası, 1963 Kanlı Noel katliamları ve 15 Temmuz 1974’teki Yunan işgali gibi olaylar görmezden geliniyor.

Yunan basını da sahip çıktı

Kıbrıs Barış Harekatı'nın manipüle edildiği, Rum tarafının mağdur gösterildiği, Türk askerinin ise sivillere ateş açan güç olarak ekrana yansıtıldığı skandal diziye Yunan basını da sahip çıktı.





Yunan basını, Türkiye'den gelen tepkileri haberleştirdi. "İddia" ifadelerini kullanan ülke basını, gelen tepkilerle 'tarihi gerçeklerin çarpıtıldığını' ima etti.









"Türklerin Kıbrıs'ı işgalinin dramı" başlığını kullanan Mega TV, haberde skandal bir dil kullandı. KKTC ve Türkiye'den yükselen tepki seslerini "tarihi gerçeklerin çarpıtılması" olarak servis eden kanal, haberinde Rum katliamlarına yer vermeyerek 'tarihin gerçekten çarpıtılmasına' hizmet etti.





"Famagusta dizisi Türkiye'de isyan çıkardı" ifadelerini kullanan Skai, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın tepkisini "tarihi çarpıtıyor iddiası" ile okurlarına yansıttı.









Kathimerini, Türkiye'nin tepkilerinde haksız olduğunu ima etti. Türkiye'nin katliam sözlerinin "iddia" olduğunu öne sürdü.





Yunan bakan da savundu

Tartışmalara Yunan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis da dahil oldu. Gerapetritis, Famagusta dizisine gelen tepkilere verdiği cevapta Türkiye'yi "işgalci" olmakla suçladı. Tarihi gerçekliğin çarpıtılmasını savunan Gerapetritis, "Bu konu çok fazla yoruma açık olmayan bir konu. Hepimiz tarihin sona ermediğini anlıyoruz. Tarih silinmez, tarihi hafızaya kazınır" ifadelerini kullandı.







