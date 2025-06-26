New York’a Filistin aktivisti aday

Siyonistler, İsrail’den sonraki merkezleri olan New York’ta büyük şok yaşadı. Hindistan kökenli Müslüman ve Filistin aktivisti Zohran Mamdani, kasım ayında yapılacak seçimde Demokrat Parti’nin belediye başkan adayı olacak. 11 kişinin yarıştığı ön seçimi kazanan 33 yaşındaki Mamdani, “Netanyahu kente gelirse onu tutuklattıracağım” demişti.
Siyonistler ABD’deki kalbi ve İsrail’den sonraki ikinci merkezi olan New York'ta büyük şok yaşadı. New York Belediye Başkanlığı
Adaylığı için Demokrat Parti'den 11 kişinin yarıştığı ön seçimlerde New York Temsilciler Meclisi Üyesi ve Müslüman aday Filistin aktivisti Zohran Mandani ön seçimi kazandı. ABD'nin New York eyaletinin Temsilciler Meclisi Üyesi Mamdani'nin rakibi ise cinsel taciz skandallarıyla adı anılan ve yüzde 36.4 oyla ikinci sırada kalan eski New York Valisi Andrew Cuomo olacak. Ön seçim öncesi yapılan anketlerde 33 yaşındaki New York Temsilciler Meclisi Üyesi Mamdani’nin, Trump'ın destekçisi Cuomo’yu geride bıraktığı görülmüştü. Demokratların kalesi konumundaki New York'taki ön seçim, kasım ayındaki yerel seçimlerde kimin belediye başkanı olacağını belirleyecek. Mamdani 4 Kasım'da seçildiği takdirde kentin ilk Müslüman ve Hint kökenli Amerikalı belediye başkanı olacak.
NETANYAHU NEW YORK’A GELİRSE TUTUKLATIRIM
Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) 21 Kasım'da "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrini uygulayacağını söyleyen Mandani, "Netanyahu kente gelirse onu tutuklattıracağım" ifadelerini kullanmıştı. Mamdani, "intifadayı küreselleştirin" ifadesini kınamayı da reddetti. Filistinliler ve destekçileri bu ifadeyi bir özgürleşme çağrısı olarak görüyor. The Bulwark'a verdiği bir röportajda Mamdani, bu ifadenin "Filistin insan haklarını savunmada eşitlik ve eşit haklar için umutsuz bir arzuyu" dile getirdiğine inandığını söyledi. New York'un mevcut belediye başkanı Eric Adams ise sıkı bir İsrail destekçisi olarak biliniyor. Mamdani’nin kampanyası şehirdeki yaklaşık bir milyon Müslümanı heyecanlandırdı. Aday, düzenli olarak camileri ziyaret etti ve inancını kampanyasının merkezine koydu. İlk kampanya videolarından birini, helal bir yemek arabasından alınan bir yemeğin artan maliyetini anlatarak şehrin satın alınabilirlik krizinden bahsetmek için kullandı ve daha sonra metroda dev bir börek yiyerek Ramazan orucunu açarken kendini filme aldı. Geçmişine odaklanması, Mamdani'nin koalisyonunun ve yönetmeyi umduğu şehrin çok kültürlü doğasını vurgulamasının bir yolu haline geldi.