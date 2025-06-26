New York’a Filistin aktivisti aday

Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) 21 Kasım'da "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrini uygulayacağını söyleyen Mandani, "Netanyahu kente gelirse onu tutuklattıracağım" ifadelerini kullanmıştı. Mamdani, "intifadayı küreselleştirin" ifadesini kınamayı da reddetti. Filistinliler ve destekçileri bu ifadeyi bir özgürleşme çağrısı olarak görüyor. The Bulwark'a verdiği bir röportajda Mamdani, bu ifadenin "Filistin insan haklarını savunmada eşitlik ve eşit haklar için umutsuz bir arzuyu" dile getirdiğine inandığını söyledi. New York'un mevcut belediye başkanı Eric Adams ise sıkı bir İsrail destekçisi olarak biliniyor. Mamdani’nin kampanyası şehirdeki yaklaşık bir milyon Müslümanı heyecanlandırdı. Aday, düzenli olarak camileri ziyaret etti ve inancını kampanyasının merkezine koydu. İlk kampanya videolarından birini, helal bir yemek arabasından alınan bir yemeğin artan maliyetini anlatarak şehrin satın alınabilirlik krizinden bahsetmek için kullandı ve daha sonra metroda dev bir börek yiyerek Ramazan orucunu açarken kendini filme aldı. Geçmişine odaklanması, Mamdani'nin koalisyonunun ve yönetmeyi umduğu şehrin çok kültürlü doğasını vurgulamasının bir yolu haline geldi.