New York’a Filistin aktivisti aday

Siyonistler ABD’deki kalbi ve İsrail’den sonraki ikinci merkezi olan New York'ta büyük şok yaşadı. New York Belediye Başkanlığı

Adaylığı için Demokrat Parti'den 11 kişinin yarıştığı ön seçimlerde New York Temsilciler Meclisi Üyesi ve Müslüman aday Filistin aktivisti Zohran Mandani ön seçimi kazandı. ABD'nin New York eyaletinin Temsilciler Meclisi Üyesi Mamdani'nin rakibi ise cinsel taciz skandallarıyla adı anılan ve yüzde 36.4 oyla ikinci sırada kalan eski New York Valisi Andrew Cuomo olacak. Ön seçim öncesi yapılan anketlerde 33 yaşındaki New York Temsilciler Meclisi Üyesi Mamdani’nin, Trump'ın destekçisi Cuomo’yu geride bıraktığı görülmüştü. Demokratların kalesi konumundaki New York'taki ön seçim, kasım ayındaki yerel seçimlerde kimin belediye başkanı olacağını belirleyecek. Mamdani 4 Kasım'da seçildiği takdirde kentin ilk Müslüman ve Hint kökenli Amerikalı belediye başkanı olacak.