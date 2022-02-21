Dünya New Yorkta tepki çeken uygulama Evsizlerin metroya girişi yasaklanıyor
AMERİKA

New York'ta tepki çeken uygulama: Evsizlerin metroya girişi yasaklanıyor

ABD'de New York Belediye Başkanı Eric Adams, metroya sığınan ve saldırgan davranışta bulunan evsizlere karşı önlem alınacağını duyurdu. Açıklama sivil toplum kuruluşlarının tepkisini çekti.

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Haber Merkezi Diğer
New Yorkta tepki çeken uygulama: Evsizlerin metroya girişi yasaklanıyor
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Düzenlediği basın toplantısında, şehrin metrolarını, onları uyumak, dilenmek veya diğer yolcuları tehdit etmek için bir yer olarak kullanan evsiz insanlardan temizleme planını açıklayan New York Belediye Başkanı Adams, “Sistemin konut olması amaçlanmamıştır.

Ulaşım için yapıldı ve bu temel felsefeye geri dönmeliyiz. Metro planı, geçici bir düzeltmeden daha fazlasını yapacak kapsamlı bir sivil stratejidir. Kanserli bir yaraya yara bandı koyamazsınız, sorunu bu şekilde çözemezsiniz. Kanseri çıkarmalı ve iyileşme sürecini başlatmalısınız" dedi.

'İğrenç bir uygulama'

Evsizler Koalisyonu, Adams'ın planına " başarısız stratejilerin tekrarı " diyerek karşılık verdi. Sözcü Jacquelyn Simone, belediye başkanının evsizlere atıfta bulunmak için " kanser " gibi terimler kullanmasının "iğrenç" olduğunu söyledi. Daha sıkı yaptırımların duyurusu, bir ay boyunca iki kişinin farklı olaylarda metro trenlerinin önüne itilmesinin ardından geldi.

Asyalı bir kadın, ocak ayında polis tarafından daha sonra evsiz bir eski mahkum olduğu belirlenen bir erkek tarafından raylara itildi ve öldürüldü. Diğeri, 62 yaşında bir erkek, tren zamanında durabildiği için hayatta kaldı.

New York'taki dondurucu soğuğa rağmen binlerce evsiz sokakta
FOTOĞRAF 21
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ABD'de son iki haftadır etkili olan şiddetli kutup soğukları nedeniyle 60'tan fazla kişi hayatını kaybetmişti.
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Binlerce kişi elektriksiz kalmış, büyük kaos oluşmuştu.
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New York kentinde ise koronavirüs salgını ve soğuğa rağmen, evsizler sokaklarda dolaşmaya, tren istasyonları, metrolar ve kaldırımlarda yaşamaya devam ediyor.
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ABD'de yarım milyonun üzerinde evsiz, zorlu kış şartlarıyla mücadele ederken, sokaklarda yaşayanların sayısı artıyor ve ülkeyi etkisi altına alan kış fırtınası nedeniyle koşullar giderek zorlaşıyor.
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Bu yıl özellikle New York'taki evsiz sayısının arttığı bildirilirken, 8.3 milyondan fazla nüfusa sahip kentte her 106 New Yorkludan birinin evsiz olduğu kaydedildi.
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Bu sayı da yaklaşık 80 bin kişiye karşılık geliyor.
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New York'taki dondurucu soğuğa rağmen binlerce evsiz sokakta
ABD'nin New York kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve soğuğa rağmen, evsizler sokaklarda dolaşmaya, tren istasyonları, metrolar ve kaldırımlarda yaşamaya devam ediyor.


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