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Dünya

Neyi varsa Filistin'e bağışladı

Soykırıma ortak olmayacağını söyleyerek kendini yakan ABD'li asker Aaron Bushnell'in, mirasını Filistinli çocuklara bağışladığı ortaya çıktı. ABD ordusunda görev almış gaziler de, “Bushnell yalnız değil" diyerek üniformalarını ateşe verdi.

Dış Haberler
04:00 - 1/03/2024 Cuma
Güncelleme: 02:57 - 1/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Kendi feda eden ABD askerinin vasiyeti açıklandı.
Kendi feda eden ABD askerinin vasiyeti açıklandı.

ABD ordusunun İsrail'in Gazze'deki soykırımına ortak olmayacağını söyleyerek kendisini yakan ve hayatını kaybeden Amerikalı asker Aaron Bushnell'in, mirasını Filistinli çocuklara bağışladığı ortaya çıktı. ABD'nin Ulusal Halk Radyosu'na (NPR) konuşan gazeteci Quil Lawrence, Bushnell'in birlikte çalıştığı yardım kuruluşuyla vasiyetini oldukça dikkatli şekilde planladığını açıkladığını kaydetti. Lawrence, Bushnell'in eylemini önceden planladığına işaret ederek, "Bir vasiyetname hazırlamış ve birikimlerinin Filistinli Çocuklara Yardım Fonu’na bağışlanmasını istemiş." dedi. Gazeteci, ayrıca Bushnell'in kedisine komşusunun bakmasını sağlamaya kadar her şeyi ayarladığını anlattı.


ADALET DUYGUSU GÜÇLÜYDÜ

Askerlik arkadaşı Levi Pierpont ise kendisi ve Bushnell'in orduda şahit oldukları olaylar nedeniyle zaman içinde savaşlara bakışlarının değiştiğini söylemişti. Pierpont, arkadaşının güçlü bir adalet duygusuna sahip olduğunu dile getirmişti. Sosyal medyada ABD'deki sosyal adalet hareketleri hakkında içerik üreten kişiler tarafından cesaretlendirildiklerini vurgulayan Pierpont, "Yıllar geçtikçe ikimizin de savaşa ilişkin inançlarının değiştiğini biliyorum, bunun nedeni büyük ölçüde orduda gördüklerimiz ve ordunun bir parçası olduğumuz için öğrendiklerimizdi" ifadesini kullanmıştı.


Gaziler üniformaların yaktı

Aaron Bushnell’in kendini feda etmesi sonrası ülke genelinde protestolar ve anma etkinlikleri sürerken, ABD' ordusunda görev almış gaziler, Filistin için kendini yakan Bushnell'i anmak için üniformalarını ateşe verdi. "Aaron Bushnell'i unutma, o yalnız değil" değil sözleri ile ceketlerini ateşe atan gaziler, ABD aleyhinde sloganlar attı.




#Aaron Bushnell
#Filistin
#ABD
#Gazze
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