Nihai savaş 2024’te

Eski ABD Başkanı Donald Trump ülkede 2024 yılında yapılacak Başkanlık Seçimleri’nin “nihai bir savaş” olduğunu belirterek, hakkında iddianame hazırlayan yargı mensuplarına ateş püskürdü. Cumartesi günü Texas’ta seçim mitinglerine start veren eski başkan, konuşmasını, seçimi kaybetmesinin ardından 6 Ocak’ta yapılan kongre baskınında tutuklanan taraftarlarına atıf yapan “Justice for All” (Herkes için Adalet) şarkısıyla açtı. Miting sırasında baskından fotoğraflarda paylaşan Trump, yine agresif bir seçim kampanyası yürütüceğinin sinyalini verdi. 76 yaşındaki eski başkan, hakkında yürütülen “gizli belgeler” ve “6 Ocak Kongre baskını” soruşturmalarının savcılarını da sert şekilde eleştirdi.