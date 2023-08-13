Nijer diken üstünde

Batı Afrika Devleti Ekonomik Topluluğu’nun (ECOWAS) Nijer’de anayasal düzeni yeniden sağlamak için İhtiyat Kuvvetleri’ni hazır hale getirme ve konuşlandırma talimatı vermesinin ardından Nijer’de tansiyon yine yükseldi. Nijer’de yaşanan askeri darbenin ardından ağır yara alan Fransa’nın ülkedeki üssü binlerce Nijerli tarafından kuşatıldı. Darbe yanlıları, Fransa’nın ülkede bulunan askeri üslerine doğru yürüyüşe geçerek protesto gösterileri düzenledi. Fransa’nın Nijer’de yaklaşık bin 500 askeri personeli bulunuyor. Askerlerin çoğunluğu Nijer Silahlı Kuvvetleri’yle ortak yönetilen bir tesis olan Niamey yakınlarındaki hava üssünde konuşlandırılıyor. Diğer yandan ECOWAS’ın olası askeri operasyonu ile ilgili kritik açıklamalar geldi.

ECOWAS’I FRANSA YÖNLENDİRİYOR

Başkent Niamey’de yer alan Fransız askeri üssünde toplanan binlerce cunta destekçisi, Fransa’yı ve ECOWAS’ı protesto etti. “Kahrolsun Fransa, Kahrolsun ECOWAS” sloganları atan protestocular Rusya ve Nijer bayraklarını dalgalandırarak yeni yönetimin lideri Abdourahmane Tchiani’ye destek mesajı verdi. Cunta yönetiminin destekçilerinden protestoya katılan Aziz Rabeh Ali, “Fransızların gitmesini sağlayacağız. ECOWAS bağımsız değil. Fransa tarafından manipüle ediliyor ve dış etki var” dedi.

OPERASYON EN KISA SÜREDE BAŞLAYACAK

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu’na (ECOWAS) üye ülkelerin liderlerinin, Nijer’e askeri müdahalenin “mümkün olan en kısa sürede” başlatılmasını onayladığını söyledi Cumhurbaşkanı Ouattara, Nijerya’daki ECOWAS Zirvesi dönüşünde Abidjan’da konuştu. Ouattara, zirvede alınan ECOWAS İhtiyat Kuvvetleri’nin konuşlandırılması kararını işaret ederek ECOWAS liderlerinin, Nijer’de anayasal düzenin yeniden tesis edilmesi amacıyla “mümkün olan en kısa sürede” askeri bir operasyon başlatılması için onay verdiğini söyledi. Fildişi Sahili’nin söz konusu ihtiyat kuvvetlerine Benin ve Nijerya ile 850 ila 1100 asker göndereceğini belirten Ouattara diğer üye ülkelerin de kendilerine katılacağını dile getirdi.

LİBYA VE ÇAD, NİJER’E DESTEK VERECEK

Öte yandan Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu’nun (ECOWAS) Nijer’e askeri müdahale kararı almasının ardından dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Libya ve Çad, ECOWAS’ın saldırı başlatması halinde Nijer’e askeri destek vereceklerini kamuoyuna duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Nijer’deki krizin çözümüne yönelik muhtemel bir askeri müdahalenin, Sahel-Sahra bölgesindeki durumu istikrarsızlaştırabileceği konusunda uyarıda bulundu. Açıklamada, “Nijer’deki krize askeri bir çözümün, ülkede uzun süreli bir çatışmaya ve bir bütün olarak Sahel-Sahra bölgesindeki durumun keskin bir şekilde istikrarsızlaşmasına yol açabileceğine inanıyoruz” uyarısında bulunuldu.







