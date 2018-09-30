Dünya Nijerde şiddetli yağışlar can aldı 42 ölü
AFRİKA

Nijer'de şiddetli yağışlar can aldı: 42 ölü

Temmuz ayından bu yana şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 42 kişi hayatını kaybetti. Sellerden 204 bin 983 kişi etkilenirken, 16 bin 992 ev ve 7 bin 579 hektarlık tarım alanı zarar gördü.

Haber Merkezi AA
Nijer'in Port Harcourt bölgesinde aşırı yağışlar sebebiyle sel meydana geldi.
Nijer'in Port Harcourt bölgesinde aşırı yağışlar sebebiyle sel meydana geldi.

Nijer'de temmuz ayından bu yana etkili olan mevsimsel yağışların yol açtığı taşkınlarda 42 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi’nin (OCHA) son yayımladığı rapora göre, ülkede temmuzdan bu yana meydana gelen sellerde 42 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca sellerden 204 bin 983 kişi etkilenirken 16 bin 992 ev ve 7 bin 579 hektarlık ekili tarım alanı zarar gördü.

Ülkede geçen yıl şiddetli yağışların neden olduğu sellerden 206 bin kişi etkilenmiş, 56 kişi de yaşamını yitirmişti.

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