Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Nijeryada 60 bin çocuk yetim kaldı
AFRİKA

Nijerya'da 60 bin çocuk yetim kaldı: Nijerya'da kaç yetim çocuk var?

Nijerya'da 60 bin çocuk yetim kaldı

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın saldırıları nedeniyle 60 binden fazla çocuğun yetim kaldığı bildirildi. Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Nijerya Meclisi Ordu Komite Başkanı ve Güney Borno Senatörü Ali Ndume, basına yaptığı açıklamada, Boko Haram'ın saldırıların 60 binden fazla çocuğu yetim bıraktığını belirtti.

Çocuklar kamplara sığındı

Ndume, bu çocukların çoğunun Borno eyaletin başkent Maiduguri'deki kamplara sığındığını ifade etti.

Dehşete düşüren rapor: Afganistan'da 26 binden fazla çocuk öldü ya da engelli kaldı
DÜNYA
Dehşete düşüren rapor: Afganistan'da 26 binden fazla çocuk öldü ya da engelli kaldı

"Ne ebeveynleri var ne de velileri"

  • Kamplarda artan yetimlerin sayısının endişe verici boyutta olduğuna işaret eden Ndume, "Buradaki çocuklar ne ebeveynleri ne de velileri var. Çocukların sahipsiz kalmaları endişe verici." dedi

2009'dan bu yana kaç kişi öldü?

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Amerika'da 450 bine yakın siyahi çocuk kayıp
DÜNYA
Amerika'da 450 bine yakın siyahi çocuk kayıp

Milyonlarca kişi yerinden oldu

  • Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 3 milyon kişi yerinden oldu.
Abone Ol Google News
Antalyada feci kaza

Antalya'da feci kaza

Hasta almaya giden ambulans ile cip çarpıştı.
Mide bulandıran film

Mide bulandıran film

LGBT sapkınlığı sınırları ​4 yaşındaki çocuğu istismar ederek aştı
Can yakan tablo

Can yakan tablo

Koronavirüs sayıları her gün artıyor.
'Paşinyan umarım köpek gibi ölür!'

'Paşinyan umarım köpek gibi ölür!'

Karabağ'ı tahliye eden Ermeniler ateş püskürdü.
Bu korsan aramadır

Bu korsan aramadır

Sözcü Çelik, MYK sonrası açıklama yapıyor.

Siirtli kaşif uçan araba yaptı

Siirtli kaşif uçan araba yaptı

​İlk denemede uçan arabanın ismi 'Ayyıldız' oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.