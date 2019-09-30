Dünya Nijeryada ayaklarından zincirlenen 300 çocuğu polis işkenceden kurtardı
AFRİKA

Nijerya'da ayaklarından zincirlenen 300 çocuğu polis işkenceden kurtardı

Nijerya'da işkence gören yaklaşık 300 kişinin polis baskınıyla kurtarıldığı binadan çıkanlar, yaşadıklarını "cehennem azabına" benzetti. Çocukların "işkence evi"nde yaklaşık 3 ay boyunca zincirlendiği, taciz ve kötü muameleye maruz kaldığı belirtildi.

Haber Merkezi AA
Ibrahim, eski bir jeneratöre zincirlendiğini, elleri bağlanarak tavandan sarkıtıldığı bir işkenceye maruz kaldığını söylüyor:
Ibrahim, eski bir jeneratöre zincirlendiğini, elleri bağlanarak tavandan sarkıtıldığı bir işkenceye maruz kaldığını söylüyor:

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde rehabilitasyon için gönderildikleri evde işkence gördükleri tespit edilen 300'den fazla erkek çocuğun kurtarıldığı bildirildi.

Kaduna Eyaleti Polis Sözcüsü Yakubu Sabo, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yapılan operasyon sonucunda 300'den fazla çocuğun işkenceden kurtarıldığını belirtti.

Polis, baskın sırasında içerideki çoğu kişinin zincirlenmiş durumda olduğunu söylüyor.

3 ay boyunca zincirlendiler

Kurtarılan çocukların 10 ile 18 yaşları arasında olduğunu ifade eden Sabo, çocukların "işkence evi"nde yaklaşık 3 ay boyunca zincirlendiğini, taciz ve kötü muamele gördüğünü kaydetti.

Sabo, mağdurların uyuşturucu bağımlığı gibi sorunları nedeniyle ebeveynleri tarafından o eve gönderildiklerine işaret ederek, olayla ilişkin 7 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

DHA
Kurtarılan çocukların rehabilitasyon için hastaneye sevk edildi.

"Dua edenler dövülüyordu"

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, 29 yaşındaki Isa Ibrahim, "Dua edenleri dövüyorlardı. Ders çalışanları darp ediyorlardı" dedi.

Ülkenin kuzeyindeki Kaduna kentinde Perşembe günü düzenlenen bir operasyonda 300 kişi kurtarılmıştı.

Polisler binada tutulan kişilerin köleliğe maruz bırakıldığını, insanların ayaklarından zincirlendiğini açıkladı.

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