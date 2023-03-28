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Dünya

Nijerya'da büyük salgın: 52 kişinin ölümüne sebep oldu

Nijerya'da ortaya çıkan ve hava yoluyla bulaşan menenjit salgını 52 kişinin yaşamını yitirmesine sebep oldu. Bu dönemde 628 menenjit vakası tespit edilse de verilen bilgilere göre vakanın sadece 52 kişiye sebep olduğu öğrenildi.

14:48 . 28/03/2023 Salı
AA
Nijerya'da büyük salgın 52 kişinin ölümüne sebep oldu.

Nijerya'da büyük salgın 52 kişinin ölümüne sebep oldu.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, 1 Ocak-5 Mart tarihlerinde başkent Abuja'nın yanı sıra 21 eyalette menenjit vakalarına rastlandığı belirtildi.


Açıklamada, söz konusu dönemde 628 menenjit vakası tespit edildiği ve bunlardan 52'sinin hayatını kaybettiği bilgisi yer aldı.


Salgının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldığı ifade edilen açıklamada, boyun ve baş ağrısı yaşayanların hastaneye başvurmaları gerektiği konusunda uyarıda bulunuldu.



Menenjit salgını hava yoluyla bulaşabiliyor.


Açıklamada, NCDC'nin 2030 yılına kadar hastalığı yenmek için küresel hedefe olan bağlılığı yeniden vurgulandı.


Beyinden başlayarak tüm vücudu etkisi altına alan menenjit, hava yoluyla bulaşabiliyor.

#salgın
#Afrika
#menenjit
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