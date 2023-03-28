Nijerya'da büyük salgın: 52 kişinin ölümüne sebep oldu

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, 1 Ocak-5 Mart tarihlerinde başkent Abuja'nın yanı sıra 21 eyalette menenjit vakalarına rastlandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu dönemde 628 menenjit vakası tespit edildiği ve bunlardan 52'sinin hayatını kaybettiği bilgisi yer aldı.

Salgının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldığı ifade edilen açıklamada, boyun ve baş ağrısı yaşayanların hastaneye başvurmaları gerektiği konusunda uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, NCDC'nin 2030 yılına kadar hastalığı yenmek için küresel hedefe olan bağlılığı yeniden vurgulandı.