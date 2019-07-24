Nijerya’daki kayıp silahlar çeteleri azdırdı

Nijerya’da yabancıları kaçırma olaylarının artmasındaki en büyük nedenin Kaddafi’nin kontrolünde bulunan 350 milyon silahın ülke genelindeki çetelerin kontrolüne geçmesi olduğu belirtiliyor. Son bir haftada 14 Türk vatandaşı kaçırılmıştı.

Nijerya’da 1 haftada düzenlenen 2 ayrı saldırıda toplam 14 Türk vatandaşı kaçırıldı. Aradan geçen 2 haftaya rağmen kaçırılan 14 Türk vatandaşlarıyla irtibat kurulamadı.Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre kaçırma olaylarının artmasındaki en büyük neden Libya’nın devrik lideri Muammer Kaddafi’nin kotrolünde bulunan 350 milyon silahın ülke genelindeki çetelerin kontrolüne geçmesi.

2 BİN KİŞİ KAÇIRILDI

Nijerya, Libya’dan sonra fidye için en fazla insan kaçırılan ülke konumunda. 2014-2017 yılları arasında aralarında bürokratlar, siyasiler, iş adamları, din adamları ve öğrencilerin de olduğu 2 binden fazla insan ülke genelinde kaçırıldı. Kaçırma olaylarının artmasında birkaç etkenin ön planda olduğunu söyleyen yerel kaynaklar asıl temel etkenin 350 milyon kayıtdışı silahın oluşturduğunu söyledi.

HAFTADA 60 KİŞİ ÖLÜYOR

Libya lideri Kaddafi’nin devrilmesinin ardından bölgede güvenlik sorununun ortaya çıktığını söyleyen yerel kaynaklar, Muammer Kaddafi kontrolündeki 500 milyon kayıt dışı silahın Batı Afrika ülkelerine dağıldığını ifade etti. Bu verileri Nijerya Savunma Bakanlığı’nın da hazırladığı verilerde yer alıdğını belirtildi. Nijerya’da silahlanmayla birlikte haftada ortalama 60 kişi çatışmalarda hayatını kaybediyor.

10 BİN DOLARDAN BAŞLIYOR

200 milyon nüfuslu Nijerya’da kayıt dışı silahların Boko Haram, Nijer Delta militanları, Biafra Ayrılıkçı Hareketi’nin de (IPOB) aralarında bulunduğu çete üyelerinin eline geçtiğini belirten yerel kaynaklar, kaçırma olaylarının tamamen fidye üzerine kurulu olduğunu belirtti.

Kaçıırlan kişilerin ailelerinden istenilen fidye miktarı ise 10 bin dolardan başlayarak 1 milyon dolara kadar çıkıyor. Yerel kaynaklar 2 yıl önce de bu olayın bir benzeri olay ile karşı karşıya kaldıklarını 2 Türk vatandaşın kaçırılarak fidye istendiğini ve fidyelerin ödenmesinin ardınan vatandaşların serbest bırakıldığını kaydetti.

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FİDYE DIŞINDA KURTULUŞ YOK

Yerel kaynaklara göre kaçırılan kişilere yönelik bir askeri operasyon düzenlemek çok riskli. Daha önce başka ülkeler tarafından yapılmak istenen pek çok operasyon kanlı bitmiş. Çeteler ellerineki rehineyi gözünü bile kırpmadan öldürmüş. Bundan dolayı ülkeyi yakından tanıyan herkes, “Nijerya’da fidye için adam kaçırmak çok rutin bir olay. O güvenli yol fidye verip rehineyi teslim almak” görüşünde birleşiyor.

ÖZEL GÜVENLİK OLUŞTURULMALI

Türk vatandaşların kendi güvenliğini kendilerinin alması gerektiğini belirten yerel kaynaklar, “Geç bir saatten sonra dışarı çıkılmamalıdır. Vatandaşlar için tehlikeli olan bölgeler var buralardan uzak durulmalıdır. Gemilere düzenlenen saldırıları önlemek için ise özel güvenlik birimleri oluşturlabilir. Uluslararası mutabakatlarla denizlerin güvenliği arttırılabilir. Bazen buralarda tatbikatlar yapılıyor, ancak yetersiz kalıyor.