Dünya Nişanlıma gidiyorum
AVRUPA

Nişanlıma gidiyorum

Suriye, İran, Irak, Fas ve Pakistanlıların bulunduğu grup kendi aralarında haberleşerek Edirne’ye ulaştı. İstanbul’dan Avrupa’ya gitmeye hazırlanan Sare Selam, “Nişanlım Almanya’da yaşıyor. 4 yıldır ona kavuşmayı bekliyorum” dedi.

Fatih Özer Talha Menteş Yeni Şafak
Sare Selam
Sare Selam

Suriye, Irak, İran ve Afganistanlı mülteciler sevinçlerini paylaştı. Suriye’den 9 yıl önce Türkiye’ye gelen ve 4 yıldır nişanlısına kavuşmayı bekleyen Sare Selam da yola çıkanlar arasındaydı. Selam, “Nişanlım Almanya’da yaşıyor. Nişanlanmak için Türkiye’ye geldi ve geri döndü. 4 yıldır ona kavuşmayı bekliyorum” dedi. Türkiye’de tek başına yaşadığını anlatan Macit el-Hasan, “Erdoğan’a minnettarım. Sosyal medyadan buradan otobüs kalktığını öğrenince hemen geldim” ifadelerini kullandı. İpsala’ya doğru otobüslerin kalktığını televizyondan öğrenen Seman Muhammed, “5 yıl önce katil Esed’in iki çocuğumu şehit etmesinin ardından Türkiye’ye gelmek zorunda kaldım. Haberi alır almaz Almanya’daki akrabalarımın yanına gitmenin hayalini kuruyorum” dedi.

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