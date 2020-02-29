Nişanlıma gidiyorum

Suriye, Irak, İran ve Afganistanlı mülteciler sevinçlerini paylaştı. Suriye’den 9 yıl önce Türkiye’ye gelen ve 4 yıldır nişanlısına kavuşmayı bekleyen Sare Selam da yola çıkanlar arasındaydı. Selam, “Nişanlım Almanya’da yaşıyor. Nişanlanmak için Türkiye’ye geldi ve geri döndü. 4 yıldır ona kavuşmayı bekliyorum” dedi. Türkiye’de tek başına yaşadığını anlatan Macit el-Hasan, “Erdoğan’a minnettarım. Sosyal medyadan buradan otobüs kalktığını öğrenince hemen geldim” ifadelerini kullandı. İpsala’ya doğru otobüslerin kalktığını televizyondan öğrenen Seman Muhammed, “5 yıl önce katil Esed’in iki çocuğumu şehit etmesinin ardından Türkiye’ye gelmek zorunda kaldım. Haberi alır almaz Almanya’daki akrabalarımın yanına gitmenin hayalini kuruyorum” dedi.

DÜNYA Avrupa’nın korktuğu başına geldi