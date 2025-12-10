Nobel Barış Ödülü töreninde kriz: Machado kayıp, ödülü kızı alacak

Norveç Nobel Enstitüsü, Venezuelalı muhalefet lideri Maria Corina Machado’nun Oslo’daki programına katılamaması üzerine basın toplantısının iptal edildiğini duyurdu. The Guardian’da yer alan habere göre, Enstitü yetkilileri ödül sahibinin mevcut konumu hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını belirtti.









11 AYDIR KAYIP

Machado, en son 9 Ocak tarihinde Caracas’ta, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun üçüncü dönem yemin törenini protesto ederken halkın karşısına çıkmıştı. Yaklaşık 11 aydır gözlerden uzak olan liderin, Oslo’daki törenle birlikte uzun bir aradan sonra ilk kez görüntü vermesi bekleniyordu. Nobel Enstitüsü’nden yapılan açıklamada, Machado’nun daha önceki görüşmelerde Oslo’ya ulaşımın zorluklarına değindiği hatırlatıldı. Ancak liderin geliş zamanına dair net bir bilgi verilmediği ve iptal edilen basın toplantısının telafisine yönelik şimdilik bir plan bulunmadığı ifade edildi.









ÖDÜLÜ KIZI ALACAK

Machado’dan haber alınamazken, ailesi tören için Norveç’e ulaştı. AFP’ye konuşan Nobel Enstitüsü Direktörü Kristian Berg Harpviken, ödülün Machado adına kızı Ana Corina Sosa’ya takdim edileceğini açıkladı. Machado tarafından kaleme alınan konuşma metnini de törende kızı okuyacak. Siyasetçinin 84 yaşındaki annesi Corina Parisca de Machado ise pazartesi günü Oslo’ya geldiğini belirterek, "Kızımı bir yıldır görmüyorum. Her gün dua ediyorum; eğer yarın burada olmazsa bu Tanrı’nın takdiridir" şeklinde konuştu.









ABD’YE KAÇIRILDI İDDİASI

Machado’nun nerede olduğuna dair spekülasyonlar ise devam ediyor. Muhalefet liderinin ABD’nin desteğiyle Porto Riko üzerinden Venezuela’dan çıkarıldığı ve Avrupa’ya geçmiş olabileceği öne sürülen iddialar arasında.





Öte yandan Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Machado’yu "komplo, nefret suçu ve terörizm" ile suçlamış, ülkeden ayrılması durumunda "firari" ilan edileceğini duyurmuştu.





Nobel Komitesi, Venezuela’yı otoriter yapıdan kurtarma çabaları nedeniyle ödülü Machado’ya vermişti. Ancak Machado’nun ödülü, "Venezuela halkına destek verdiği" gerekçesiyle eski ABD Başkanı Donald Trump’a adaması tartışma yaratmıştı. Trump dönemindeki ağır yaptırımlar ve askeri müdahale söylemleri nedeniyle bu ithaf, Latin Amerika genelinde tepkiyle karşılanmıştı.







