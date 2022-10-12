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Norveçli kuruluştan Yunanistan'a tokat gibi sözler: Adalar'ın silahlandırılması provokasyondur

Yunanistan'ın Adalar üzerindeki provokasyonları ve ihlalleri devam ederken, Norveçli sivil toplum kuruluşu Aegean Boat Report'tan Yunanistan'ın yüzüne tokat gibi gerçekleri vurdu. Kuruluş, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’e “Ege adalarının silahlandırılması bir provokasyondur ve mülteciler konusunda da Türkiye haklı” mesajını verdi

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Haber Merkezi Diğer
Norveçli kuruluştan Yunanistana tokat gibi sözler: Adaların silahlandırılması provokasyondur
Yunanistan, Adalara hukuka aykırı zırhlı araç sevkiyat yapıyor.

Yunanistan'ın Adalar üzerindeki provokasyonları ve ihlalleri devam ederken gerçekler bir kez daha ortaya çıktı. Mültecilerin botlarını batırarak defalarca kez ölüme terk ettikleri ve adaları uluslararası hukuka aykırı şekilde silahlandırdıkları belgelenen Atina hükümetinin yalanlarını bu kez bir sivil toplum kuruluşu yüzüne vurdu.

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Sabah'ın aktardığı habere göre, Norveçli sivil toplum kuruluşu Aegen Boat Report / Ege Tekne Raporu, Adalar oyununu deşifre etti. Kuruluş, Yunan hükümetinin mültecileri silah haline getirdiğini söyledi.

'KASTEN YANLIŞ BİLGİ YAYMAK YALAN SÖYLEMEKTİR'

Kuruluşun Miçotakis'e cevabının ardından Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarakis, "Ege Tekne Raporu'nun mülteci kaçakçılığına yardım ettiğini ve Doğu tarafından finanse ediliyor olabileceğini" öne sürdü.

Aegean Boat Report, Mitarakis'in iddialarını yalanlayarak, "Mitarakis'in iki iddiası da doğru değil. Bunu bilmediğine inanmak da imkansız. Kasten yanlış bilgi yaymak yalan söylemektir" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'nin desteğiyle Yunanistan'ın adaları silahlandırmasına tepki: Eğreti ata binen çabuk düşer
OYNAT 03:32
Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'nin desteğiyle Yunanistan'ın adaları silahlandırmasına tepki: Eğreti ata binen çabuk düşer
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TVNET canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın adaları silahlandırmasına da tepki gösteren dışişleri bakanı, 'Yunanistan Türkiye'nin küresel aktör olmasından rahatsız. Eğreti ata binen çabuk düşer. Benim arkamda ABD var AB var deyip durmayın. Karşında güçlü bir Türkiye var. Nefret kin kusuyorsun. Tarihte Türk askeri sizi denize denize döktü, hazmedememişsin her yerde Türk düşmanlığı yapıyorsun' ifadelerini kullandı.


'EĞRETİ ATA BİNEN ÇABUK DÜŞER'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün TVNET canlı yayınında Yunanistan'ın Ege'deki adaları silahlandırmasına sert tepki göstererek, "Eğreti ata binen çabuk düşer. Arkamızda ABD var deyip duruyorlar. Asıl karşınızda güçlü bir Türkiye var" ifadelerini kullanmıştı.


Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'nin desteğiyle Yunanistan'ın adaları silahlandırmasına tepki: Eğreti ata binen çabuk düşer
GÜNDEM
Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'nin desteğiyle Yunanistan'ın adaları silahlandırmasına tepki: Eğreti ata binen çabuk düşer
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