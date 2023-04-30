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Dünya

Nükleer denizaltı belgeleri bar tuvaletinde bulundu

HMS Anson nükleer denizaltılarından birinin nasıl çalıştığına ilişkin 'hassas' resmi belgeler, Cumbria'daki Wetherspoons Pub'ın tuvaletlerinde bulundu.

04:00 . 30/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
'Avcı Katili' olarak bilinen HMS Anson nükleer denizaltı.

'Avcı Katili' olarak bilinen HMS Anson nükleer denizaltı.

İngiltere'nin The Guardian gazetesinin haberine göre, 'Avcı Katili' (Hunter Killer) olarak bilinen ve 1,3 milyar pound (25 milyar TL) değerindeki HMS Anson nükleer denizaltılarından birinin nasıl çalıştığına ilişkin 'hassas' resmi belgeler, Cumbria'daki Wetherspoons Pub'ın tuvaletlerinde bulundu. The Sun gazetesinin olayı duyurmasının ardından, Birleşik Krallık Kraliyet Donanması iddiaları soruşturduklarını açıkladı. The Sun gazetesinin haberinde paylaşılan bilgilere göre, söz konusu belgeler nükleer denizaltının iç çalışma mekanizmaları hakkında bilgi içeriyordu. Belgeler, ayrıca denizaltında görevli askerlerce sistemin unsurlarını nasıl izole edecekleri ve basıncı nasıl düşüreceklerini öğrenmek için kullanılıyordu.


#İngiltere
#The Guardian
#Avcı Katili
#nükleer denizaltı
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