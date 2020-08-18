O casusları Dahlan gönderdi: BAE'nin casuslarına yönelik soruşturmanın detayları ortaya çıktı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına İstanbul’da casusluk yaptıkları belirlenen iki ajanla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. MİT ve İstanbul emniyetinin ortaklaşa operasyonuyla gözaltına alınan ve tutuklanan Samir Semih Şaban ve Zeki Yusuf Hasan hakkında yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Bilindiği üzere Zeki Yusuf Hasan isimli şüpheli Silivri Cezaevi’nde kendisini banyo kapısına asarak intihar ederken, soruşturmada şüpheli olan bir diğer ismin ‘Ortadoğu’nun kiralık katili’ olarak bilinen Filistin asıllı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tetikçisi Muhammed Dahlan olduğu ortaya çıktı.

Muhammed bin Zayid el-Nehyan

ALTINDAN BAE’NİN TETİKÇİSİ ÇIKTI

Savcılık, Samir Semih Şaban ve Dahlan hakkında, ‘Devletin Gizli Kalması Gereken Bilgilerini Siyasal veya Askeri Casusluk Amacıyla Temin Etme’, ‘Uluslararası Casusluk Yapma’ suçları kapsamında yürüttüğü soruşturma dosyasını yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Biri intihar eden 2 casusu da Türkiye’ye 15 Temmuz darbe girişimini öncesi FETÖ’yü fonladığı ortaya çıkan Muhammed Dahlan’ın gönderdiği soruşturma dosyasında yer alan bilgiler arasında yer aldı.

DOSYA ANKARA’YA GÖNDERİLDİ

Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hakkında soruşturma bulunması nedeniyle İstanbul’daki bu dosyanın da Ankara’ya gönderildiği öğrenildi. Samir Semih Şaban’ın el konulan telefonunda yapılan incelemelerde, BAE’li bir istihbaratçı ile yaptığı konuşmanın ekran alıntısına ait fotoğraf ele geçirildi. 2 casustan elde edilen dijital materyaller üzerinde yapılan bilirkişi incelemesine göre, ülkemizde mülteci olarak bulunan Filistin vatandaşları, sivil toplum kuruluşları aleyhine bilgi toplama faaliyetinde bulunuldu.

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Patlayıcı mühendisi

Soruşturma kapsamında Samir Semih Şaban ile irtibata geçen bir gizli tanığın ifadesi de alındı. İfadeye göre gizli tanıktan Filistin Gazze’den tanıdığı bir şahıs tarafından İstanbul’a gelecek Samir Semih Şaban isimli şahsa kalacak yer bulma konusunda yardımcı olmasını istendi. Şaban’ı yüz yüze daha önce hiç görmediğini aktaran gizli tanık, Şaban’ı 2008 yılında Hamas ve Fetih Hareketi arasındaki sorunların başladığı dönemde Gazze’den Hamas’a yönelik bombalı eylem yapma girişiminde bulunmasıyla tanıdığını dile getirdi. Gizli tanık, iki casusla İstanbul’da yaptığı görüşmede ise Şaban’ın 2002- 2004 yılları arasında patlayıcı mühendisi olarak görev yaptığı birimin sorumluluğunu yürüttüğü bilgisini edindiğini söyledi.

Dernekler hakkında bilgi toplamış

Gizli tanık, İstanbul’a BAE’den gelen Samir Semih Şaban isimli casusun kendisiyle yaptığı görüşmede sorduğu soruları savcılıkla paylaştı. İşte BAE’li casus Şaban’ın gizli tanığa sorduğu sorular: “Türkiye’deki Fetih Hareketi sorumlusu kim’, ‘İstanbul’daki Fetih Hareketi’nin çalışanlarının isimleri’, ‘İstanbul’da Fetih Hareketi’nce düzenlenen toplantı ve etkinlikler’, ‘Hamas ve Fetih Hareketi’ne ait Türkiye’de faaliyet gösteren tüm derneklerin isimleri, ‘Hamas mensubu olup Türkiye’de ikamet eden arkadaşlarımın kimler oldukları’ ve İstanbul’daki Müslüman Kardeşler yapılanması konusunda bildiklerin.”