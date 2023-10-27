|
Dünya

O şarkı dünyaya bir mesaj

İsrail’in “Tahliye edin yoksa vuracağız” diye tehdit ettiği Al Awda Hastanesi doktorlarının “Acılar bitene kadar burada kalacağız” şarkısıyla meydan okumaları büyük ilgi toplamıştı. O doktorlar arasında bulunan Fuad Ebu Fanune, Yeni Şafak’a “Söylediğimiz bu ezgi Gazze’nin selamete ulaşması için bütün dünyaya gönderdiğimiz bir mesaj” dedi.

Rabia Şenol
04:00 - 27/10/2023 Cuma
Güncelleme: 10:07 - 27/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Al Awda Hastanesi doktorları, “Söylediğimiz bu ezgi Gazze’nin selamete ulaşması için bütün dünyaya gönderdiğimiz bir mesajdır” dedi.

Al Awda Hastanesi doktorları, “Söylediğimiz bu ezgi Gazze’nin selamete ulaşması için bütün dünyaya gönderdiğimiz bir mesajdır” dedi.

Terörist İsrail devleti tarafından günlerdir abluka ve bombalar altında yaşam mücadelesi veren Gazze’de, sağlık sistemi tamamen çöktü. İsrail hizmet vermeye çalışan birkaç hastaneye de insanlık dışı bir şekilde tahliye baskısında bulunuyor. Buna rağmen bölgedeki doktorlar ellerinden gelen tüm sağlık hizmetlerini vermeye çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde İsrail’in tahliye çağrısı yaptığı hastanelerden biri olan Al Awda Hastanesi doktorları, İsrail’in tehditlerine boyun eğmeyeceklerini ezgilerle duyurdu. ‘Acılar bitene kadar burada kalacağız. Burada yaşayarak şarkı söylemeye devam edeceğiz’ sözleriyle bütün dünyaya mesaj veren doktorlar, söyledikleri ezgiyle birbirlerine moral oldu.



TEHDİTLERE BOYUN EĞMEYECEĞİZ

Hastane önünde ezgi söyleme eylemini başlatan doktorlardan Amr Cabr, “İşgalci İsrail devleti hastanemizi bombalayacağına dair bize tehditler savuruyor. Bizler sivil insanların hedef alındığı savaşta insanların canını kurtaran doktorlarız. Biz İsrail’in acımasız saldırılarına karşı dimdik ayakta durarak burayı terk etmeyeceğimizi söylüyoruz. Gazze uzun yıllardır abluka altında bizler burada kısıtlı imkanlarla yaşam sürüyorduk fakat şu an ki durum inanılmaz büyük bir felaketin yaşandığını gösteriyor. Her gün hastaneye binlerce yaralı geliyor, onların tedavisi için ekip arkadaşlarımızla birlikte müdahalelerde bulunuyoruz. Bizler bulunduğumuz yeri terk etmeyeceğiz. Zorla göç etmemiz isteniyor fakat biz topraklarımıza sahip çıkacağız” diye konuştu.

DÜNYAYA MESAJIMIZ

Hastanede görev yapan bir diğer doktor Fuad Ebu Fanune, şunları söyledi: “Söylediğimiz bu ezgi Gazze’nin selamete ulaşması için bütün dünyaya gönderdiğimiz bir mesajdır. Bunca şehidimize ve yaralımıza rağmen sessiz kalan dünyaya ‘Bizler topraklarımızı terk etmeyeceğiz, acılarımız dinene kadar burada kalacağız’ diyoruz. Bizler 7/24 burada yaralıları tedavi etmeye çalışıyoruz fakat ne gıdamız ne de tıbbi malzemelerimiz var. Dünya bizim yaşadıklarımızı görüp harekete geçmeli. Gazze yoğun bombardıman altında sivillerin tedavi edilebilmesi için yeterli ekipman ve tıbbi malzeme yok.”



#Gazze
#Filistin
#İsrail
#Al Awda Hastanesi
18 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Nevşehir’de ‘tarla günü’ etkinliği: Patates hasadı başladı!