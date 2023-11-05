Olduğu gibi bırakıp gittiler

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Sderot halkı Aşkelon’daki otellere yerleşti. Panik halinde şehri terk eden İsrailliler evlerini, arabalarını öylece bırakıp gittiler. Şehri İsrail askerleri karargah olarak kullanıyor. Şehrin görüntüsü ‘Sderotlular giderken arkalarına dahi bakmadılar’ yorumlarına neden oldu. Şehrin genelinde kaçanlar arabalarını yollara rastgele bırakmışlar. Evlerinden hızlı bir şekilde kaçan Sderot’lular evlerindeki her şeyi arkalarında bıraktı. Normal süreçte evler çitlerle çevrili ve kapıları kapalı şekilde dururken, evlerin bazılarının kapısının tamamen açık olduğu görüldü.
KARARGAH OLARAK KULLANIYORLAR
Bölgeye gelen İsrail askerlerinin çöpleri yığınlara dönmeye başladı. Bölgedeki bir çok noktada ise kapıları tahtalar ile kapatılmaya çalışılmış. Sderot’ta kalan az sayıdaki insan da bölgede hizmet veren tek nokta olan marketlerdeki öncelikli gıdaları stokluyor. Yumurta, peynir, süt, et ve su gibi gıda rafları tamamen boş.