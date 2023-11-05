Olduğu gibi bırakıp gittiler

Sderot halkı Aşkelon’daki otellere yerleşti. Panik halinde şehri terk eden İsrailliler evlerini, arabalarını öylece bırakıp gittiler. Şehri İsrail askerleri karargah olarak kullanıyor. Şehrin görüntüsü ‘Sderotlular giderken arkalarına dahi bakmadılar’ yorumlarına neden oldu. Şehrin genelinde kaçanlar arabalarını yollara rastgele bırakmışlar. Evlerinden hızlı bir şekilde kaçan Sderot’lular evlerindeki her şeyi arkalarında bıraktı. Normal süreçte evler çitlerle çevrili ve kapıları kapalı şekilde dururken, evlerin bazılarının kapısının tamamen açık olduğu görüldü.