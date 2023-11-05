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Dünya

Olduğu gibi bırakıp gittiler

Yıllardır Gazze’de katliam yapan İsrail’de işgalci yerleşimciler bulundukları sınır şehrini bırakıp gitti. Gazze’ye sınırı olan Sderot’ta 7 Ekim’den sonra İsrail vatandaşları şehrin büyük bölümünü boşalttı.

Canberk Doğan
04:00 - 5/11/2023 Pazar
Güncelleme: 01:10 - 5/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Sderot halkı Aşkelon’daki otellere yerleşti. Panik halinde şehri terk eden İsrailliler evlerini, arabalarını öylece bırakıp gittiler. Şehri İsrail askerleri karargah olarak kullanıyor. Şehrin görüntüsü ‘Sderotlular giderken arkalarına dahi bakmadılar’ yorumlarına neden oldu. Şehrin genelinde kaçanlar arabalarını yollara rastgele bırakmışlar. Evlerinden hızlı bir şekilde kaçan Sderot’lular evlerindeki her şeyi arkalarında bıraktı. Normal süreçte evler çitlerle çevrili ve kapıları kapalı şekilde dururken, evlerin bazılarının kapısının tamamen açık olduğu görüldü.

KARARGAH OLARAK KULLANIYORLAR

Bölgeye gelen İsrail askerlerinin çöpleri yığınlara dönmeye başladı. Bölgedeki bir çok noktada ise kapıları tahtalar ile kapatılmaya çalışılmış. Sderot’ta kalan az sayıdaki insan da bölgede hizmet veren tek nokta olan marketlerdeki öncelikli gıdaları stokluyor. Yumurta, peynir, süt, et ve su gibi gıda rafları tamamen boş.



#Sderot
#Filistin
#İsrail
11 dakika önce
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