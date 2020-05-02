Öldüğü iddia edilen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un nerede olduğu ortaya çıktı: Açılış töreninde kurdele kesti Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ülkenin başkenti Pyongyang'da faaliyete geçen bir gübre fabrikasının açılışını yaparken görüntülendiği ortaya çıktı. Kuzey Kore resmi ajansında yer alan fotoğraflarda Kim'in fabrikanın açılışında kurdele kestiği ve kız kardeşinin de kendisine eşlik ettiği görüldü. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hakkında son dönemde sağlığının yerinde olmadığı ve bazı haber kanallarında öldüğü iddia edilmişti.

Haber Merkezi 02 Mayıs 2020, 06:45 Son Güncelleme: 02 Mayıs 2020, 06:47 AA