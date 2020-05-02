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Dünya Öldüğü iddia edilen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un nerede olduğu ortaya çıktı Açılış töreninde kurdele kesti
ASYA

Öldüğü iddia edilen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un nerede olduğu ortaya çıktı: Açılış töreninde kurdele kesti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ülkenin başkenti Pyongyang'da faaliyete geçen bir gübre fabrikasının açılışını yaparken görüntülendiği ortaya çıktı. Kuzey Kore resmi ajansında yer alan fotoğraflarda Kim'in fabrikanın açılışında kurdele kestiği ve kız kardeşinin de kendisine eşlik ettiği görüldü. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hakkında son dönemde sağlığının yerinde olmadığı ve bazı haber kanallarında öldüğü iddia edilmişti.

Haber Merkezi AA
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, ülkenin başkenti Pyongyang'da gübre fabrikasının açılışını yaparken fotoğrafları ortaya çıktı.

Öldüğü iddia edilmişti

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'da yer alan habere göre, son haftalarda sağlığının yerinde olmadığı ve öldüğü yönünde söylentiler ortaya çıkan Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un gübre fabrikasının açılışını yaparken fotoğrafları yayımlandı.

Üst düzey yetkililer eşlik etti

Kuzey Kore liderine kız kardeşi ve üst düzey yetkililer eşlik etti.

Başkent Pyongyang'daki gübre fabrikasının açılışına katılarak kurdele kestiği görülen Kuzey Kore liderine küçük kız kardeşi Kim Yo-jong ve Kuzey Koreli üst düzey yöneticilerin eşlik ettiği fotoğraflarda yer aldı.

Kim hakkındaki hangi söylentiler çıkmıştı?

  • Kuzey Kore lideri Kim hakkında son haftalarda sağlığının yerinde olmadığı veya öldüğü yönünde söylentiler ortaya atılmıştı.
  • Kim'in durumu hakkında tavsiyede bulunmak üzere bir grup Çinli doktorun bu ülkeye gittiği ileri sürülmüş, Kuzey Kore liderinin 12 Nisan'da kardiyovasküler bir operasyon geçirdiği ve iyileşme sürecinde olduğu yönünde haberler çıkmıştı.
  • Hong Kong Uydu Televizyonu, Kim'in öldüğünü duyurmuş, bu haber ise herhangi bir yetkili tarafından doğrulanmamıştı.
  • Kim'in, 15 Nisan'da Kuzey Kore'nin kurucu lideri, büyükbabası Kim Il-sung'un doğum günü kutlaması dahil önemli etkinliklere katılmaması, sağlığı hakkında spekülasyonlara neden olmuştu.
  • ABD Başkanı Donald Trump da Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında iddialara ilişkin, "Bu konuda bir fikrim var ama size şu an söyleyemem. Onun iyi olmasını diliyorum. Çok da uzak olmayan bir gelecekte, Kim'den bir haber alabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

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