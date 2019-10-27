Dünya Ölüm yolculuğuna 100 bin TL ödemişler
AVRUPA

İngiltere insan kaçakçıları 100 bin tl alıyor, ölüm tırına 100 bin tl ödemişler

Ölüm yolculuğuna 100 bin TL ödemişler

İngiltere'de yaşayan insan kaçakçıları, Avrupa'ya giden kamyonlarda yolculuk bedeli olarak göçmenlerden £14,000 (100 bin TL) istiyor. Essex bölgesinde bulunan kamyonda hayatını kaybeden Vietnamlı göçmenlerin insan kaçakçılarına 100 bin TL ödemiş olabileceği ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kamyonda hayatını kaybeden göçmenlerin çoğunun Vietnamlı olduğu ortaya çıkmıştı.
Kamyonda hayatını kaybeden göçmenlerin çoğunun Vietnamlı olduğu ortaya çıkmıştı.

İngiltere'nin Essex bölgesinde bir tur içinde bulunan cesetlerin kimlikleri ile incelemeler sürerken, yetkililer tarafından hazırlanan raporlarda ölenlerin büyük çoğunluğunun Vietnamlı göçmenler olduğu ortaya çıktı.

Vietnamlı göçmenlerden İngiltere'ye yasadışı yollarla geçiş ücreti olarak 80 bin ila 100 bin TL arasında değişen ücretler alınıyor.

Daily Mail gazetesinden kimliğini gizleyen bir gazetecinin ulaştığı insan kaçakçısı Kastrijot Ahmati, insanlık dışı koşullarda gerçekleştirilen yolculuklar için 'müşterilerinden' yaklaşık £14,000 (100 bin TL) istiyor.

İnsan kaçakçısı Kastrijot Ahmati Facebook üzerinden açtığı hesaplar aracılığıyla göçmenleri dolanırıyor.

Daily Mail gazetesinin elde ettiği bilgilere göre insan kaçakçıları Arnavutluk Tiran'dan İngiltere'ye ulaşmaları için göçmenlere sahte belgeler düzenliyor.

Facebook sayfasından göçmenleri ağına düşüren Ahmati, yüklü meblağlar karşılığında Avrupa'ya ulaşım vaadi sunuyor.

Ne olmuştu?

İngiltere'nin güneybatısındaki Essex'te bir kamyonun içinde 39 kişinin cesedi bulunmuş, kamyonun 19 Ekim'de Bulgaristan'dan geldiği belirlenmişti.

Şoför kamyon içindekilerden habersizdi

25 yaşındaki kamyon şoförü Mo Robinson, aslen Kuzey İrlanda'nın Armagh Bölgesi'nden. Cinayet şüphesiyle tutuklanan Robinson, şu an polis tarafından sorgulanıyor. Kuzey İrlanda polisinin, Robinson'la bağlantısı olabileceği düşünülen iki eve baskın yaptığı belirtildi.

Şoför Mo Robinson

Ancak son gelen bilgiler, şoförün kamyonu Holyhead Limanı'ndan alarak Grays'e götürdüğü, bu kısa sürede tırın içinde ne olduğunu bilmediğini gösteriyor. Ancak bu kesinleşse bile şoförler, konteynerin içindeki her şeyden sorumlu olduğu için suçlama yapılması ihtimali hala var.

Kamyonda hayatını kaybedenlerin çoğunun Vietnam vatandaşı olduğu ortaya çıkmıştı.
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