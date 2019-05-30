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Dünya Ölüm yoluna sınırlama
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AVRUPA

Ölüm yoluna sınırlama

Dünyanın en yüksek noktası Everest'te bu yıl tırmanış sezonunda yaşanan rekor ölümler nedeniyle, Nepal'in, tırmanışlara sınırlama getirmek için çalıştığı bildirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Everest
Everest

Zirve yolunda bu yıl 11 kişi hayatını kaybetmişti. Zirveye çıkan Kanadalı tecrübeli dağcı Eila Saikaly karşılaştığı manzarayı anlatırken "İnsanlar cesetleri çiğneyerek ilerliyordu" dedi.

Saikaly, günün ilk ışıklarında bir dağcının cansız bedeniyle karşılaştıklarını, 'böyle bir yükseklikte başka çareleri olmadığı için ekibiyle birlikte tırmanmaya devam ettiklerini' söyledi.

Saikaly, tırmanışın son saatlerini "Yukarıda gördüklerime inanamadım. Ölüm. Kaos. Sıra sıra insanlar ve 4. Kamp'taki çadırlarda ölüler" sözleriyle anlattı.

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