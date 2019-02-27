​Ölüyü diriltme gösterisi papazı davalık etti

Papazın yaptığı gösteriyi bir çok kişi alkışlarla karşıladı.

Papaz Alph Lukau'nun açık bir tabutun içinde hareketsiz yatan bir adama "diril" diye bağırarak karnına dokunduğu ve ardından adamın doğrulduğu görülüyor.

Papaz Lukau'nun kilise önünde yaptığı gösteri çevredekiler tarafından tezahüratla karşılanıyor.

OYNAT 01:43 Papaz sahte ölüyü diriltti Güney Afrika'da papaz Alph Lukau'nun açık bir tabutun içinde hareketsiz yatan bir adama 'diril' diye bağırarak karnına dokunduğu ve ardından adamın doğrulduğu görülüyor. Bu olayı gerçekleştiren papaza dava açıldı. Bir çok sosyal medya kullanıcısı bu olayı videolar çekerek alay konusu haline getirdi. BiP'te paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder



Yetkililer ulusal televizyona "Mucize diye bir şey yoktur. Bunlar insanlarımızın umutsuzluğunu paraya çevirmeye çalışanlar tarafından uydurulan şeyler" açıklaması yapmak zorunda kaldı.

Güney Afrika'da yayın yapan Times Live'de yer alan habere göre TV yazarlığı da yapan papaz 12 kişilik bir jet sahibi.

Bir Range Rover, bir Bentley, bir Lamborghini, bir Rolls Royce, bir Ferrari ve üç tekerlekli özel bir bisikleti de bulunuyor.

Güney Afrika'da 3 yıl önce de kendini peygamber ilan eden bir papaz, HIV ve kanseri de tedavi ettiğini savunduğu bir bölcek ilacını cemaatindekilerin yüzüne sıkmış ve ardından ceza almıştı.