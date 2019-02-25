Dünya Ömer Beşir Maliye Bakanını değiştirdi
AFRİKA

Sudan'da neler oluyor: Ömer Beşir'den yeni atama

Ömer Beşir Maliye Bakanı'nı değiştirdi

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, Maliye ve Ekonomik Planlama Bakanlığına Mustafa Yusuf Huli’yi atadı.

Haber Merkezi AA
Sudan Devlet Başkanı Ömer El-Beşir
Sudan Devlet Başkanı Ömer El-Beşir

Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, Beşir, ilerleyen günlerde yeni kabine açıklanıncaya kadar Mustafa Yusuf Huli’yi Maliye ve Ekonomik Planlama Bakanlığına getirdi.

Ekmek, un ve yakıt sıkıntısının yaşandığı, yerel para birimindeki devalüasyonun sürdüğü Sudan’da Huli’yi oldukça zor günler bekliyor.

  • Cumhurbaşkanı Beşir, cuma günü, ulusal uzlaşı hükümetinin ve 18 eyaletteki yerel hükümetlerin feshedildiğini, ülkede bir yıl süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle de eyaletlerin başına ordudan isimler atanmış, savunma, dışişleri ve adalet de dahil 6 bakanlık dışında tüm kabine yenilenmiş, bazı bakan yardımcılıkları ve genel sekreterlik makamlarına da yeni isimler getirilmişti.

Kararnameyle Savunma Bakanı Avad bin Avf yerini korurken ayrıca Cumhurbaşkanlığı birinci yardımcılığına getirilmiş, Başbakan Mutez Musa'nın yerine 2015’ten bu yana Cezira eyaleti valiliği yapan Muhammed Tahir İla (68) atanmıştı.

Sudan'da hayat pahalılığı, yakıt ve nakit sıkıntısı ile parlamentonun Beşir'in yeniden adaylığı için anayasayı değiştirmesi, iki ayı geride bırakan protestoların başlamasına neden olmuştu.

Gösterilerde şu ana kadar hükümete göre 32, Uluslararası Af Örgütü'ne göre 51 kişi yaşamını yitirdi.

Sudan'da OHAL ilan edildi
DÜNYA
Sudan'da OHAL ilan edildi

Ömer Beşir: Bu sıkıntıların üstesinden geleceğiz
DÜNYA
Ömer Beşir: Bu sıkıntıların üstesinden geleceğiz
Türkler Beyaz Kıtada

Türkler Beyaz Kıtada

​Bakan Varank müjdeyi verdi: Bilim üssümüzü kurduk.
Karpata veda

Karpata veda

​Tarihçi Kemal Karpat için cenaze töreni düzenlendi.
Eleştirileri takma Trump

Eleştirileri takma Trump

Kuzey Kore'den ABD Başkanı'na 'olumlu' çağrı.
Gülenin özel doktoruna gözaltı

Gülenin özel doktoruna gözaltı

Sağlık çalışanlarına FETÖ operasyonu başlatıldı.
Turizm treni geliyor

Turizm treni geliyor

Alternatif güzergah ve tren olacak.
Türkiyeye yatırım 13 milyar doları aştı

Türkiyeye yatırım 13 milyar doları aştı

​Cumhurbaşkanlığı'ndan dikkati çeken açıklama.
Binbir surat Pehlül yakalandı

Binbir surat Pehlül yakalandı

​JİTEM'ci albayım deyip birçok kişiyi dolandırdı.
150 yıl önce İstanbul

150 yıl önce İstanbul

​Beyazıt Kulesi'nden kadim şehre panoramik bakış.

Muvazzaflara FETÖ kıskacı

Muvazzaflara FETÖ kıskacı

67'si muvazzaf asker 101 kişi hakkında gözaltı kararı var.
Borsa coştu

Borsa coştu

​Hızla 105 bin seviyesine doğru gidiyor.
Yeni seferberlik başlatılıyor

Yeni seferberlik başlatılıyor

​Detaylarını Berat Albayrak bugün açıklayacak.
Cellat ve dostları

Cellat ve dostları

​Avrupalı liderler, 9 genci idam eden cunta lideri Sisi'yle kol kola.
Bakliyat fırsatçıları

Bakliyat fırsatçıları

​Sebze-meyve fiyatlarını tanzim sonrası bir miktar düşüren marketlerde bakliyat fiyatları da el yakıyor.
Beşiktaş seri F.Bahçe çıkış istiyor

Beşiktaş seri F.Bahçe çıkış istiyor

Vodafone Park'taki mücadele ligin gidişatını etkileyecek.
Kepa çıkmadı Sarri çılgına döndü

Kepa çıkmadı Sarri çılgına döndü

​İngiltere Lig Kupası finaline damga vuran anlar.
Meteoroloji yine uyardı

Meteoroloji yine uyardı

Sağanak yağış ve fırtına etkisini sürdürecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.