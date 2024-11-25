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Otelde metanol zehirlenmesi: Hayatını kaybeden turistlerin sayısı altıya çıktı

Otelde metanol zehirlenmesi: Hayatını kaybeden turistlerin sayısı altıya çıktı

15:1925/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Kanberra hükümeti, Laoslu yetkililere yaşananlara ilişkin tam ve şeffaf bir soruşturma yürütmeleri için baskı yapıyor.
Kanberra hükümeti, Laoslu yetkililere yaşananlara ilişkin tam ve şeffaf bir soruşturma yürütmeleri için baskı yapıyor.

Güneydoğu Asya ülkesi Laos'ta, İki Danimarka vatandaşı, bir Amerikalı, bir İngiliz ve iki Avustralyalı, hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti. Laos turizm polisi, turistlerin kaldığı hostelin Vietnamlı yöneticisini gözaltına aldı. Ölümlerin, metanol zehirlenmesi şüphesiyle yaşandığı belirtiliyor.

Denize kıyısı olmayan Güneydoğu Asya ülkesi Laos'ta, metanol zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı altıya yükseldi.


İki Danimarka vatandaşı, bir Amerikalı, bir İngiliz ve iki Avustralyalı, sırt çantalı gezginlerin gözde mekânı Vang Vieng'de geçirdikleri bir gecenin ardından hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti.


Bu kişiler, geçen hafta fenalaşarak hastaneye kaldırılan 10'dan fazla yabancı arasında yer alıyordu. Laos hükümeti, bugün yaptığı açıklamada Vang Vieng'de yabancı turistlerin ölümünden “derin üzüntü” duyduklarını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı, “ölenlerin ailelerine içten sempati ve en derin başsağlığı dileklerini” iletti ve soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.


Laos turizm polisi, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, turistlerin kaldığı Nana Backpackers Hostel'in Vietnamlı yöneticisinin sorgulanmak üzere gözaltına alındığını bildirdi.


Bowles, olayda hayatını kaybeden son kişi oldu

19 yaşındaki Avustralyalı Holly Bowles, dün Bangkok'taki bir hastanede ailesinin yanında hayatını kaybetti. Kanberra hükümeti, Laoslu yetkililere yaşananlara ilişkin tam ve şeffaf bir soruşturma yürütmeleri için baskı yapıyor.


Vang Vieng, Laos'un yöneticilerinin ülkeyi on yıllar önce turizme açmasından bu yana Güneydoğu Asya'da sırt çantalı gezginlerin uğrak yerlerinden biri haline geldi.


Genellikle antifriz gibi endüstriyel ve evsel ürünlerde kullanılan zehirli bir alkol olan metanol ile lekelenmiş alkolün ölümlere neden olduğundan şüpheleniliyor. Metanol, etkisini arttırmak için içkiye eklenebiliyor ancak körlüğe, karaciğer hasarına ve ölüme neden olabiliyor.

#Laos
#Metanol
#Zehirlenme

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