Oval Ofis’te buzlar eridi

Trump ile defalarca komünist dediği New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani’yle Beyaz Saray’da bir araya geldi. Oval Ofis’te soruları cevaplayan ikili, birbirlerini övdü. Görüşmeye bir gazetecinin “Trump için hâlâ 'faşist' mi diyorsunuz?” sorusu damga vurdu. Mamdani’den önce Trump araya girip “Evet diyebilirsin” deyince, Mamdani de “Tamam o zaman” diye cevap verdi.
New York’un yeni Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani, tartışmalar arasında gerçekleştirdiği Beyaz Saray ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. İki isim Oval Ofis’te ekonomi, yaşam maliyeti, kamu güvenliği, dış politika ve Ortadoğu başlıklarında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Trump ve Mamdani, aralarındaki keskin görüş ayrılıklarına rağmen "New York için iş birliği" mesajı verdi. ABD Başkanı Trump, ikili görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Mamdani’nin seçim zaferini överek, "Harika ve çok verimli bir toplantı geçirdik. Sevdiğimiz bu şehrin güçlü bir şehir olmasını istiyoruz. Erken ön seçimlerde çok zeki ve zorlu rakipleri yendi, kendisini kolayca kanıtladı. Kendisini tebrik ettim" dedi. Mamdani, görüşmenin odağında uygun fiyatlı yaşam ve konut ihtiyacının olduğunu söyleyerek, "New York, Amerika’nın en pahalı şehri. Bu konularda başkanla verimli bir görüşme yaptık" dedi.
“NETANYAHU’NUN SOYKIRIM YAPTIĞINI SÖYLEDİM”
Gazetecilerden birinin Mamdani’nin geçmişte Trump’ı "faşist" olarak nitelendirmesini hatırlatması üzerine Oval Ofis’te esprili anlar yaşandı. Mamdani cevap vermeye başlarken Trump araya girerek gülümseyip Mamdani’nin koluna dokundu ve "Sorun değil, söyleyebilirsin. Umursamıyorum" dedi. Trump, Mamdani’nin politik çizgisiyle ilgili soruya, "Onun bazı konularda farklı görüşleri var ama zamanla nelerin işe yaradığını göreceğiz. Çok iyi bir iş çıkarabilir. Bazı muhafazakarları da bazı liberal insanları da şaşırtacak" cevabını verdi. Ortadoğu’ya ilişkin değerlendirmesinde Trump, herkesle ortak çalıştıklarına vurgulayarak, "Ortadoğu’da barış görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. İsrail'in Gazze'deki soykırımına yönelttiği eleştiriler konusundaki sorulara da Mamdani, Trump'a İsrail hükümetinin soykırım yaptığından, ABD hükümetinin bunu finanse ettiğinden bahsettiğini söyledi.