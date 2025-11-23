Oval Ofis’te buzlar eridi

New York’un yeni Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani, tartışmalar arasında gerçekleştirdiği Beyaz Saray ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. İki isim Oval Ofis’te ekonomi, yaşam maliyeti, kamu güvenliği, dış politika ve Ortadoğu başlıklarında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Trump ve Mamdani, aralarındaki keskin görüş ayrılıklarına rağmen "New York için iş birliği" mesajı verdi. ABD Başkanı Trump, ikili görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Mamdani’nin seçim zaferini överek, "Harika ve çok verimli bir toplantı geçirdik. Sevdiğimiz bu şehrin güçlü bir şehir olmasını istiyoruz. Erken ön seçimlerde çok zeki ve zorlu rakipleri yendi, kendisini kolayca kanıtladı. Kendisini tebrik ettim" dedi. Mamdani, görüşmenin odağında uygun fiyatlı yaşam ve konut ihtiyacının olduğunu söyleyerek, "New York, Amerika’nın en pahalı şehri. Bu konularda başkanla verimli bir görüşme yaptık" dedi.