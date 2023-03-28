Pakistan Biden liderliğindeki Demokrasi Zirvesi'ne katılım sağlamayacak

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, zirve sürecinin şu an ileri bir aşamada olduğu ve bu sebeple İslamabad'ın demokratik ilke ve değerlerin desteklenmesi için ABD ve zirveye ev sahipliği yapacak ülkelerle ikili ilişki kuracağı belirtildi.