Dünya Pakistan Dışişleri Bakanı Çavuşoğluyla görüştü
ASYA

​Pakistan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'yla görüştü

Pakistan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'yla görüştü

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureşi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu Hindistan savaş uçaklarının sınır ihlali konusunda bilgilendirdiğini söyledi.

Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki ülke için sağduyu çağrısında bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki ülke için sağduyu çağrısında bulundu.

Kureşi, Maliye Bakanı Asad Ömer ve Savunma Bakanı Pervez Hattak'la birlikte bugünkü Milli Güvenlik Konseyi toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

  • Hindistan'la yükselen gerilim ve Hint savaş uçaklarının sabah saatlerinde gerçekleştirdiği hava sahası ihlali hakkında konuşan Kureşi, konu hakkında Çavuşoğlu'nu telefonda bilgilendirdiğini ifade etti.

Bölgedeki durumun kritik olduğunu ve Pakistan'ın dostlarını bilgilendirmek istediklerini söyleyen Kureşi, "Bugün Çavuşoğlu'yla yaptığım telefon görüşmesinde kendisini sabah saatlerinde yaşanan Hint uçaklarının hava sahamızı ihlali konusunda bilgilendirdim." diye konuştu. Kureşi, konu hakkında Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) veliaht prensleriyle de görüştüğünü söyleyerek, "Çin ve İngiltere dışişleri bakanlarına da gerçekleri anlattım." dedi.

Başbakan İmran Han'ın da dost ülke liderlerini son durum hakkında bilgilendireceğini ifade eden Kureşi, Abu Dabi'de düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları toplantısına Hindistan Dış İlişkiler Bakanı'nın onur konuğu olarak davet edilmesiyle ilgili de konuştu.

Suudi Arabistan ve BAE dışişleri bakanlarına Pakistan'ın duyduğu kaygıyı ilettiğini aktaran Kureşi, "BAE bizim en iyi dostlarımızdan biri ama Hindistan bakanını çağırırken bize danışmadılar." dedi.

Düşen uçaktaki Hintli pilotun görüntüleri sızdırıldı
OYNAT 00:49
Düşen uçaktaki Hintli pilotun görüntüleri sızdırıldı
Pakistan hava sahasında düşürülen Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait uçağın pilotu esir alındı. Sosyal medyada Hintli pilotun görüntüleri paylaşıldı.

"HİNDİSTAN'IN İDDİALARINI REDDEDİYORUZ"

Kureşi, İİT Keşmir Temas Grubu'nun acil toplanacağını ve Pakistan'ı bu toplantıda Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Tehmina Janjua'nın temsil edeceğini kaydetti.

Milli Güvenlik Konseyi toplantısı ardından yapılan açıklamayı da okuyan Kureşi, "Hindistan'ın terör kampını hedef aldığı ve ağır kayıplar verdirdiği iddialarını reddediyoruz." dedi. İddiaların "hayal ürünü" olarak nitelendirildiği açıklamada "İç politika malzemesi olarak kullanılan bu iddialar bölgesel barışı ve istikrarı tehlikeye atmaktadır." ifadeleri yer aldı.

REKLAM

Hindistan'ın vurduğunu iddia ettiği bölgenin uluslararası kamuoyuna açık olduğunun belirtildiği açıklamada "Hava şartları müsaade ettiği takdirde helikopterler, ulusal ve uluslararası medyayı Hindistan'ın propaganda yaptığı alana götürmek için hazırdır." ifadesine yer verildi. Açıklamada, Başbakan Han'ın silahlı kuvvetlere ve Pakistan halkına her türlü ihtimale hazırlıklı olma emri verdiği de kaydedildi.

Hindistan'dan açıklama: Doğrulamaya çalışıyoruz
DÜNYA
Hindistan'dan açıklama: Doğrulamaya çalışıyoruz

Pakistan Başbakanı İmran Han'dan önemli açıklama
DÜNYA
Pakistan Başbakanı İmran Han'dan önemli açıklama

Türkiye'den Pakistan-Hindistan gerilimine ilişkin ilk açıklama
GÜNDEM
Türkiye'den Pakistan-Hindistan gerilimine ilişkin ilk açıklama
Vietnamda tarihi zirve

Vietnamda tarihi zirve

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim bir araya geldi.
Bir ömür mücadele

Bir ömür mücadele

​Türk siyasetinin hocası Necmettin Erbakan'ı rahmetle anıyoruz.
Hindistanla iş birliğine hazırız

Hindistanla iş birliğine hazırız

Pakistan Başbakanı'ndan ​Keşmir'le ilgili açıklama.
Keşmir sorunu hemen çözülmeli

Keşmir sorunu hemen çözülmeli

​Hindistan-Pakistan gerilimine dünyadan ilk tepkiler.
Tüm yönleriyle yeni S ailesi

Tüm yönleriyle yeni S ailesi

Yenisafak.com Barcelona'da: ​Samsung'un yeni amiral gemisini sizin için inceledik.
Mor beyindesona gelindi

Mor beyindesona gelindi

​Yargıtay mor beyin kararını dergide açıklayacak.
Selahattin Gürkan projelerini Yeni Şafak’a anlattı.

Selahattin Gürkan projelerini Yeni Şafak’a anlattı.
Doktora bayıltan dayak

Doktora bayıltan dayak

​Hasta yakını darp etti: Eli ve burnu kırıldı.

Yerli motorda öncü TÜMOSAN

Yerli motorda öncü TÜMOSAN

​Güvenlik uzmanı Mete Yarar'dan önemli açıklama.

Gelin geldiği köyü değiştirdi

Gelin geldiği köyü değiştirdi

​Devlet desteği alarak hayalini hayata geçirdi.
Pakistan hava sahasını kapattı

Pakistan hava sahasını kapattı

Keşmir'de tırmanan gerilim bölgeyi etkiliyor.
Mısırda yangın faciası

Mısırda yangın faciası

​10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.
24 kadının el emeği

24 kadının el emeği

Genellikle 400 bin dolarlık evlerde kullanılıyor.
Gelirleri 1.6 trilyon doları aştı

Gelirleri 1.6 trilyon doları aştı

​Net karı yüzde 73.7 artışla 116,7 milyar doları buldu.
102 bin ürün denetlendi

102 bin ürün denetlendi

​Ticaret Bakanı Pekcan, son verileri paylaştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.